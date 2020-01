Náhodná kontrola bezdomoveckého doupěte se změnila v boj o život jen dvoutýdenního miminka. Policista Kristián M. v březnu roku 2019 totiž objevil mezi bezdomovci malé miminko. Samotné, bez jídla, v zimě a hlavně bez maminky. O neuvěřitelném příběhu informovali slovenští policisté na Facebooku, jež na něj upozornila sousedka sympatického zachránce. Míša si zabouchla miminko v autě: Dojemné poděkování hasičům!

„Jeho rodiče nikde nebyli, v tom doupěti se s ním nacházeli jen cizí lidé, kteří o něj nejevili zájem, leželo tam hladové, promrzlé, v příšerných nehygienických podmínkách. Když jsem to slyšela, až mi přešel mráz po zádech, protože takové malé dítko ještě nemá žádnou imunitu,“ popsala sousedka.

Podle ní by dítě nemělo přijít do styku s cizími lidmi a už vůbec by nemělo být umístěné v tak tristních podmínkách. Ve špíně a bez tepla, kde mohlo dostat nějakou infekci či zánět. „Náš soused začal chválabohu okamžitě jednat. Přivolal záchranáře a sociálku," uvedla s tím, že se sociální pracovnice snažila, co nejrychleji najít dítěti vyhovující domov.

Po nějaké době na místo přišla i matka dítěte. Údajně se má jednat o schizofreničku. „Ať se postará stát o dítě," řekla a odevzdala jim své čerstvě narozené miminko. Pro chlapečka naštěstí nakonec dopadlo vše dobře, v současné době je adoptovaný. „Dostal druhou šanci," napsala sousedka.