Alfie Lawton (†15) šel za kamarády, domů se ale už nikdy nevrátil. Rodiče teď prahnou po tom zjistit, co se mu stalo a proč umřel. Policie ani po pitvě není z případu moudrá, vyloučila násilnou smrt i sebevraždu. Chlapce našli ve sněhu na železničním náspu v poloze hlavou dolů.

Podle příbuzných a přátel to byl nadějný mladý muž, kterého čekal dlouhý a úspěšný život. „Byl to ten typ člověka, u kterého tušíte, že ze členů rodiny udělá milionáře,“ řekla o něm jeho sestřenice Sacha pro deník Sun. „A byla s ním ohromná sranda, byl to velký šprýmař,“ dodala.

V pondělí 8. února panovaly v Anglii nízké teploty a sněžilo. Nehledě na počasí se Alfie, který kvůli lockdownu dlouho nikde nebyl, rozhodl zajít za kamarády. Když ale rodině po dvou hodinách neodpovídal na zprávy ani na telefony, příbuzní věděli, že se něco stalo. Když chlapce policie našla ležet u železniční trati na prudkém náspu, tělo mělo už jen 22 stupňů Celsia.

Policie ani po pitvě nepřišla na to, jak Alfie zemřel. Na těle se nenašly žádné známky násilí, byla vyloučena sebevražda i smrt předávkováním. Koroner proto nařídil ještě podrobnější toxikologickou studii v naději, že ta něco odhalí. Rodiče si zoufají a přejí si, aby se brzy přišlo na to, co stojí za synovou podivnou smrtí.

„Vypadá to, že měl nějakou zdravotní komplikaci, chceme ale vědět, co přesně to bylo,“ vysvětluje Sacha. Chtějí mít klid, že nebylo při pátrání po příčině úmrtí nic zanedbáno. Zatím všichni, kdo ho znali, se zlomeným srdcem na mladého muže vzpomínají. „Rodiče se z toho sesypali a jeho brácha a ségra po tomhle už nikdy nebudou jako dřív,“ zakončila zasmušile Alfieho sestřenka.