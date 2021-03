Velkou vlnu kritiky a nesouhlasu vyvolalo video z Uherského Hradiště. Dvojice strážníků na videu pacifikuje muže bez zakrytých dýchacích cest, všemu přihlíží jeho tříletý syn. Filip Petráš, právník hlavního aktéra celé kauzy rappera Martina Z. v tiskovém prohlášení popsal, co zákroku mělo předcházet a to, jak muž a jeho malý, tříletý syn skončili spolu zavření v jedné cele.

Na sociálních sítích se objevují videa, na kterých dochází k hádkám mezi strážníky či státními policisty. Situace je většinou stejná – zastavená osoba nemá roušku nebo respirátor. Jak už se v mnoha případech ukázalo, například na videu z Ostravy či z pražské Letné, šlo o to, že lidé nespolupracovali, odmítali si roušku nebo respirátor nasadit a strážníky oslovovali často sprostě a nehezky.

Jenže ve středu odpoledne došlo v Uherském Hradišti k incidentu, který podle mnohých překročil pomyslnou čáru. Zachytilo ho i video, na kterém dvojice strážníků městské policie pacifikuje muže, který nemá zakryté dýchací cesty. Video zachycuje pouze situaci, kdy je muž na zemi a kolem pobíhá jeho rozrušený tříletý synek.

Podle starosty byl zákrok nepřiměřený

Podle městské policie, šel k zemi muž proto, že se strážníky odmítal spolupracovat, odmítal si nasadit respirátor a nechtěl se legitimovat. Zásah strážníků vyvolal bouřlivé reakce, město je postavilo mimo službu. Podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) jednali v souladu s předpisy, ale měli se zachovat jinak. Na tiskové konferenci se lidem, které video rozrušilo, omluvil. „Z mého pohledu byl zákrok nepřiměřený v dané situaci a lidsky necitlivý. A vzhledem k přítomnosti dítěte si myslím, že mělo být postupováno jinak, méně důrazně," řekl Blaha. Jak vyplynulo ze čtvrtečního brífinku města, případ byl předán k vyšetření policii.

Šli jen z obchodu do auta

K incidentu se vyjádřil, skrze svého právníka Filipa Petráše, i zajištěný muž. „Daný incident proběhl tak, že pan M. Z. byl spolu se svým tříletým synem na cestě z obchodu zdravé výživy ke svému automobilu, který byl zaparkován cca 30-50 metrů od obchodu. V rámci nákupu měl pan M. Z. ochranný prostředek řádně nasazen, stejně jako jeho syn. Poté, co vyšli z obchodu, si na cestu dlouhou přibližně 30 metrů ochranné prostředky sundali a směřovali k zaparkovanému automobilu,“ uvádí Petráš.

Dodává, že se na ulici tou dobou nenacházely další osoby. „Při této cestě byli zastaveni hlídkou městské policie, která k nim přistoupila a pan M. Z. byl upozorněn na to, že nemá ochranu úst a nosu. Pan M. Z. odpověděl, že o tom ví, že je pouze na cestě k automobilu a vzhledem k tomu, že se v okolí nenachází žádné jiné osoby, se chce jen nadýchat čerstvého vzduchu,“ popsal advokát. Muže hlídka vyzvala k předložení občanského průkazu, na to měl muž odpovědět, že nejprve posadí své dítě do auta a poté se strážníkům bude věnovat.

Skončil v cele i se synem

Právník následně uvádí, že došlo k zásahu. „To vše za přítomnosti jeho tříletého syna. Pan M.Z. byl fyzicky inzultován, a to přesto, že nebyl nijak agresivní, ani nekladl jakýkoliv odpor. Pouze opakoval, že má na místě syna, ať ho nechají a ať je přivolána státní policie,“ popisuje Petráš s tím, že byl muž odveden na služebnu.

Petráš následně píše, že zajištěný muž nebyl po celou dobu informován o tom, co se děje s jeho synem. Na tiskové konferenci ale starosta Blaha uvedl, že na místě byla již druhá hlídka strážníků a společně s ženou z pekárny se o syna starali. Uvedl, že hlídka syna jen hlídala, bylo prý lepší, že se mu věnuje žena než dva uniformovaní muži.

„Následně byl syn přiveden na služebnu městské police prodavačkou z pekárny. Po jeho příchodu byl zavřen do cely spolu s M. Z.,“ uvedl právník. Doplnil, že se Martin po incidentu stal terčem výhrůžek, a proto se k celé záležitosti už nechce osobně vyjadřovat.