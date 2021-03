Ve středu večer se na sociální síti facebook začalo šířit šokující video z Uherského Hradiště. Bylo natočeno v Havlíčkově ulici a zachycuje drsný zásah strážníků městské policie. „Tak pěkně prosím, tohle je můj manžel a tříletý syn, manžel neměl venku roušku. Nebyl agresivní, jen si nechtěl dát roušku. A kdo by se chtěl ptát, kde byla máma, tak ta pracovala na covid aru a starala se o ventilované pacienty,“ napsala k videu máma dítěte Vendula Z. s tím, že manžela Martina odvezli na stanici a syna nechali na ulici.

Netrvalo to dlouho a video se dostalo i ke starostovi města Uherské Hradiště Stanislavu Blahovi, který se na sociální síti zavázal, že případ bude důkladně prošetřen. Oba strážníci byli odvoláni ze služby a ve čtvrtek odpoledne se konala tisková konference. „Z trestně právního hlediska posoudí věc Policie České republiky, ke které jsem dnešním dnem podal podnět k prošetření události. Z pracovně právního hlediska budeme věc řešit my, a to po důkladném vyhodnocení situace. V tuto chvíli jsou oba strážníci postaveni mimo službu,“ uvedl Blaha na tiskové konferenci a dodal, že incident vznikl poté, co byl otec s dítětem zastaven dvoučlennou hlídkou strážníků a vyzván, aby si zakryl dýchací cesty, což je na veřejně přístupném místě v zastavěném území města povinné.

„Strážník muže vyzval, aby doložil svá tvrzení, z jakého důvodu nemusí mít zakryté dýchací cesty. Na to muž odpověděl, že si ústa nezakryje, protože je venku a chce dýchat čerstvý vzduch,“ stojí v tiskové zprávě města s tím, že strážníci po muži chtěli, aby prokázal svou totožnost. „Podezřelý odmítl svou totožnost prokázat. Po opakovaných zákonných výzvách k prokázání totožnosti vzal muž dítě do náruče a pokoušel se z místa odejít. Strážník mu proto tělem zatarasil cestu se zákonnou výzvou, aby setrval na místě. Podezřelý muž držel dítě levou rukou v náručí a pravou rukou začal strážníka odstrkávat z cesty,“ uvádí tisková zpráva s tím, že byl muž upozorněn, že pakliže neuposlechne, bude použito donucovacích prostředků, k čemuž nakonec došlo.

Nicméně podle Blahy byl zákrok, k němuž se uchýlili strážníci, nepřiměřený. „Jejich zákrok, zejména pro přítomnost malého dítěte, považuji za lidsky necitlivý,“ uvedl starosta s tím, že případ předal k prošetření policii České republiky. „Strážníci nepřesně vyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku a muže podezřelého ze spáchání přestupku v žádném případě nemuseli svést na zem před zraky jeho dítěte,“ řekl velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík. Tříletý chlapec, který všemu přihlížel, byl pod dohledem druhé městské hlídky, která na místo dorazila během několika minut.

Svůj pohled na věc prostřednictvím právního zástupce Filipa Petráše zveřejnil i zadržený muž. Advokát Filip Petráš ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedl, že si jeho klient s tříletým synem ochranné prostředky sundali na cestu asi 30 metrů mezi obchodem a autem.

Poté, co je zastavili strážníci, se podle něj muž hájil tím, že se chce nadýchat čerstvého vzduchu. „Následně byl hlídkou městské policie vyzván, aby se legitimoval, načež uvedl, že pouze posadí své dítě do automobilu a bude se hlídce věnovat. Na otázku, jestli se tedy nebude legitimovat, odpověděl, že nyní ne, ale bude se jim věnovat po usazení syna do automobilu. Následně příslušníci městské policie použili donucovací prostředky," uvedl Petráš.

VIDEO: Žena z Ostravy neměla na veřejnosti roušku, popíjela pivo a byla arogantní. Policisté a strážnici jí na zemi nasadili pouta a odvezli na služebnu.