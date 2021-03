Peklem si prošly dvě ruské dívky Jekatěrina Martynová a Jelena Simachinová. Dívky začátkem října roku 2000 unesl pedofil Viktor Mochov a zavřel je do podzemního bunkru, který si postavil poblíž svého domu v ruském městě Skopina. V únosu mu pomohla jeho tehdejší přítelkyně.

Jekatěrině v době únosu bylo pouhých čtrnáct let a Leně sedmnáct let. Pod zámkem je držel téměř čtyři roky, během nichž si dívky prošly peklem. Mochov je opakovaně bil a znásilňoval.

„Podezřelý držel dívky ve sklepě u jeho domu, aby se na nich mohl dopustit násilných sexuálních činů. V současné době je jedna z osvobozených rukojmích v osmém měsíci těhotenství. Starší dívka už měla dvě děti, porodila v letech 2001 a 2003 dva chlapce,“ uvedla pro rádio Echo Moskva zástupkyně žalobce Irina Sablinová v době, kdy se dívky z držení podařilo osvobodit.

Dítě Leny zemřelo při porodu. Dívkám se podařilo osvobodit díky tomu, že je Mochov po třech letech začal brát ven. Tehdy se vězenkyním podařilo nechat vzkaz, díky němuž je policie vystopovala.

Mochov byl zatčen a odsouzen k sedmnácti letům ve vězení. Podle informací rádia Svobodná Evropa se však po dlouhé řádce let dostal na svobodu. Jeho propuštění potvrdila mluvčí věznice ve městě Saratov Julia Penková. Unesené dívky si za tu dobu vybudovaly svůj život.

Jekatěrina, které je pětatřicet let, je šťastně vdaná a dnes již osmatřicetiletá Lena je učitelkou angličtiny. Obě dvě dívky se bojí, že je Mochov po propuštění vyhledá.

Podle informací Yahoo! News si již ve vězení našel adresu Jekatěriny! „Kaťa napsala knihu, kde ze mě udělala monstrum. Poté jsem jí napsal dva dopisy. Prosil jsem ji, aby mi odpustila utrpení, které jsem jim způsobil. Kaťa nepovažovala za nutné mi odpovědět,“ řekl Mochov ruským médiím s tím, že jí navrhl, aby se setkali v televizním pořadu.

„Může si pro mě přijít. Jestli se setkáme, budu se velmi bát. Jsem šokovaná a mám z toho hrůzu. Nedokážu si teď představit, co budu dělat, a bojím se si setkání jen představit,“ uvedla Katja. „To, co se mi stalo, zanechalo v mé duši hlubokou ránu, která se nikdy nezahojí. Protože v naší zemi neexistuje žádný program na ochranu obětí trestných činů, budeme muset vzít ochranu do svých rukou,“ dodala Lena.

