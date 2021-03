Po zpřísnění vládních opatření proti šíření koronaviru dochází k incidentům, kdy policisté, nebo strážníci zasahují proti lidem, kteří opatření odmítají dodržovat. Videa z několika takových zásahů se už objevila na sociálních sítích.

Jde například o zadržení muže v Praze na Letné, nebo zásah proti ženě z Ostravy, která byla na procházce se svým malým dítětem. V obou případech dotyční v zástavbě neměli nasazenou ochranu dýchacích cest.

Další takový případ se udál ve středu odpoledne v Uherském Hradišti. Videozáznam, který se objevil na sociální síti facebook, zachytil až samotný zákrok, kdy se strážníci snaží zpacifikovat muže, který nemá nasazenou roušku ani respirátor, odmítá se legitimovat a s policií nespolupracuje. Dotyčný muž šel předtím po ulici se svým malým synem, kterého událost značně rozrušila.

Zásah dvojice městských policistů vyvolal bouřlivé reakce, incidentem se zabývá státní policie a strážníci byli prozatím postaveni mimo službu. Podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) jednali v souladu s předpisy, ale měli se zachovat jinak.

„Z mého pohledu byl zákrok nepřiměřený v dané situaci a lidsky necitlivý. A vzhledem k přítomnosti dítěte si myslím, že mělo být postupováno jinak, méně důrazně," řekl Blaha.

K incidentu se na facebooku ještě ve středu vyjádřil i Martin Z., rapper známý ze zlínské skupiny, proti kterému strážníci zakročili. „Přátelé a kamarádi, k mému dnešnímu osobnímu incidentu s městskou policií v Uherském Hradišti bych i já rád něco poznamenal, a to že ani neznalost boha neomlouvá, vážení páni strážníci. Mír,“ napsal.

Jeho advokát Filip Petráš ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedl, že si jeho klient s tříletým synem ochranné prostředky sundali na cestu asi 30 metrů mezi obchodem a autem. Poté, co je zastavili strážníci, se podle něj muž hájil tím, že se chce nadýchat čerstvého vzduchu. Podle Petráše jeho klient poté, co ho hlídka odvedla na služebnu, nebyl informován o tom, co se s jeho tříletým synem děje.