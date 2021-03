Před osmnácti lety došlo k nejtragičtější dopravní nehodě v historii Česka. V roce 2003 u osady Nažidla havaroval autobus, který vezl české turisty z rakouských Alp do Karlových Varů. Při nehodě zemřelo sedmnáct lidí, dva lidé později zemřeli v nemocnici a o dva roky později zemžela na následky zranění z nehody 20. oběť. Z nehody byl obviněn řidič autobusu Pavel Krbec a odsouzen byl na osm let ve vězení. Na svobodu se nakonec dostal po pěti letech.

Padesát českých turistů se 8. března roku 2003 vracelo z alpského střediska Ramsau v Rakousku. Autobus mířil ze zájezdu z Alp do Karlových Várů. Návrat domů však pro lyžaře skončil tragicky. Řidič autobusu Pavel Krbec u osady Nažidla v jižních Čechách nezvládl řízení a ve vysoké rychlosti vyletěl ze silnice.

Podle znaleckých posudků se řítil rychlostí až 118 kilometrů v hodině! Řidič sjel na nezpevněnou krajnici, autobus se dotkl svodidel, na což Krbec reagoval stočením volantu doleva. Přejel do protisměru, autobus prorazil svodila, zřítil se ze sedmimetrového náspu a skončil na střeše.

O vysoké rychlosti hovoří i otec oběti tragédie Karel Hart, který při nehodě ztratil syna Viktora (†21). „Viktor krátce před nehodou mluvil po telefonu s manželkou. Říkal, že řidič jede jako blázen, že budou brzo doma, no a pak přišel ten okamžik. Na místo nehody jsem přijel a viděl tam ležet syna rozervaného na kusy. Bylo to příšerné. Snažil jsem se také přijít na to, kdo za nehodu může, proč se to všechno stalo,“ řekl zdrcený otec v rozhovoru pro Blesk v roce 2013. Na místě nehody zahynulo celkem sedmnáct lidí.

Bývalý lékař záchranné služby Martin Kuba pro ČT 24 uvedl, že poté, co na místo tragédie dorazil, připadal si jako ve válce. „Řada z nich měla sériová zranění, vážná poranění hrudníku nebo hlavy. Mnozí tak nemohli dýchat, byli v bezvědomí nebo na hranici vědomí. Přímo na místě jsme některé museli rovnou napojit na umělou plicní ventilaci,“ popsal Kuba s tím, že na místě zasahovalo sto lidí. Dva ze zraněných zemřeli v nemocnici. O dva roky později, v roce 2005, zemřel jeden z účastníků nehody, a to na následky zranění, které při havárii utrpěl. Stal se tak dvacátou, poslední obětí tragédie.

Z tragédie byl obviněn řidič autobusu a Okresní soud v Českém Krumlově ho v roce 2003 poslal na osm let za mříže. Navíc mu bylo zakázáno na deset let řídit motorová vozidla. Proti rozsudku soudu se odvolal, ovšem v roce 2004 mu Krajský soud v Českých Budějovicích trest potvrdil.

Na svobodu se dostal Krbec v roce 2009. Odseděl si tak pět let. Nehoda se do historie zapsala jako nejtragičtější dopravní nehoda v Česku. Na místě tragédie vzniklo pietní místo. Na místě stojí kříž s fotografiemi obětí. Oběti zároveň připomíná dvacet žulových kamenů z Labe.

VIDEO: Mámu (†44) srazilo auto, když zachraňovala pejska před přejetím.