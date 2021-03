Sociální sítě šokoval záznam, který byl natočen v Uherském Hradišti. Video, které trvá zhruba šestačtyřicet vteřin, ukazuje tvrdý zásah městských strážníků vůči muži v přítomnosti malého dítěte. Není jasné, co mu předcházelo.

Ve středu ve večerních hodinách se na sociální síti Facebook objevilo video, které se bleskurychle začalo šířit. Pochází z Uherského Hradiště a ukazuje muže, proti němuž tvrdě zakročili strážníci městské policie. Ten je ve videu prosí, aby ho pustili, zatímco se ozývá pláč jeho syna.

„Tak pěkně prosím, tohle je můj manžel a tříletý syn, manžel neměl venku roušku. Nebyl agresivní, jen si nechtěl dát roušku. A kdo by se chtěl ptát, kde byla máma, tak ta pracovala na covid aru a starala se o ventilované pacienty,“ napsala k videu máma dítěte Vendula Z. s tím, že manžela Martina L. odvezli na stanici a syna nechali na ulici. Samozřejmě to vzbudilo velké vášně. K incidentu se na sociální síti vyjádřil i samotný Martin L. „Přátelé a kamarádi, k mému dnešnímu osobnímu incidentu s městskou policií v Uherském Hradišti bych i já rád něco poznamenal, a to že ani neznalost Boha neomlouvá vážení páni strážníci,“ napsal na Facebook.

Na sociální síti se k situaci vyjádřil již starosta města Stanislav Blaha. „Ano, i já jsem jej viděl. A také se mně nelíbil. Ale než vynesu unáhlené závěry, nejdřív prošetřím, co se skutečně stalo, co incidentu předcházelo a další okolnosti, které se případu týkají,“ uvedl starosta.

Strážníky postavili mimo službu

Město Uherské Hradiště se k incidentu vyjádřilo ve čtvrtek dopoledne. Podle něj hlídka městské policie měla reagovat na porušování mimořádných proticovidových opatření vlády.

„Přestupku se měl dopustit muž (r. 1980), který nerespektoval nařízení plynoucí z výše uvedeného mimořádného opatření (zakrytí úst a nosu), opakovaně odmítl prokázat svou totožnost, stejně jako odmítl použití prostředku k zakrytí úst a nosu a přes výzvy a poučení strážníků se pokusil z místa vzdálit,“ stojí ve zprávě s tím, že vzhledem k tomu, že u události bylo přítomno malé dítě, které muže doprovázelo, nařídil starosta důsledné prošetření celého zákroku.

„Celou událost považuji za velmi politováníhodnou, hlavně kvůli přítomnosti malého dítěte. Pokud se prokáže, že samotný zákrok byl neadekvátní, budou vyvozeny patřičné důsledky. V tuto chvíli jsou oba strážníci až do vyřešení případu postaveni mimo službu,“ uvedl starosta.

