Vše začalo u výdejního okénka restaurace v Ostravě-Porubě. „Šly jsme s kamarádkou projít se do parku, viděly jsme otevřené okénko, řekly jsme si, že si dáme jedno pivo, dětem koupíme kofolu. No a tím to celé začalo,“ vylíčila žena, která v tu chvíli neměla nasazen respirátor či roušku.

Potvrdila, že patří mezi tzv. „odmítače roušek“. „Ano, jsem proti tomu, chci dýchat čerstvý vzduch a ne zpět to, co vydechnu. A nechtěla jsem dát občanku. Zkrátka mi šlo o princip. Ale aby kvůli tomu přijelo komando a povalili mě na zem před pětiletým dítětem?,“ diví se.

Došlo to moc daleko

Názory na incident jsou různé a často vyhrocené. „Lidé psali, že mě měli policisté zmlátit, zavřít až zčernám, dítě mi přivázat k zábradlí, někteří mi přejí smrt. Došlo to moc daleko. Proč jsou lidé tak zlí?“ ptá se matka dvou dcer (5 a 8).

délka: 01:28.28 Video Police v Ostravě spoutala na zemi ženu, která se chovala arogantně, a odmítala si nasadit respirátor. Všemu přihlížela její malá dcera (5) Facebook -

„Už se neřeší ten zákrok, ale má osoba. Mám manžela, dvě dcery, pracuji v Městské nemocnici jako ošetřovatelka, starám se o lidi. Teď jsem doma na ošetřovném, protože dětem zavřeli školu. Ale všichni mě mají za socku, opilce a feťáka, co šíří covid. Bojím se o svou rodinu,“ uzavřela.

Autor prvního videa: Nemuselo to být

Pro Blesk.cz se vyjádřil i muž, jehož video na facebooku celou kauzu odstartovalo. „Podívejte, vůbec se to nemuselo stát. Strážníci jsou tu celkem často, ale vždy s nimi vše proběhlo v pohodě. Celé to začalo, když jeden z jejich mladých se mnou řešil tu cigaretu. Točil jsem to, abych měl nějaký podklad k případnému správnímu řízení. Vůbec jsem netušil, k čemu pak dojde,“ řekl.

délka: 04:11.41 Video Žena z Ostravy neměla na veřejnosti roušku, popíjela pivo a byla arogantní. Policisté a strážnici ji na zemi nasadili pouta a odvezli na služebnu fb

V tu chvíli se Tereza Kolářová do věci vložila a strážník ji vyzval, ať setrvá na místě. „Byla to od ní hloupost. Je mi jasné, že bojovala za své přesvědčení. Mohla ale nasadit respirátor a jít dál, nic neřešit,“ myslí si muž. „Jenže to, co pak předvedla policie, to bylo podle mě hodně přes čáru,“ dodal.

Strážníci i policie oponují

Podle vyjádření policie byla Tereza agresivní a vulgární. „Kladla aktivní odpor, a proto policisté museli ženu zajistit. Byla převezena na policejní služebnu a po prověření její totožnosti propuštěna,“ uvedla mluvčí Zlatuše Viačková.

Městská policie uvedla, že na místě skutečně často zasahují strážníci, samotný zákrok a postup strážníků je nyní v interním šetření. „Do výsledku tohoto šetření se nebudeme blíže vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Jindřich Machů.