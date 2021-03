Na začátku řešili strážníci muže, který v restauraci pracuje a měl sundaný respirátor. „Jen jsem si šel zakouřit,“ říká muž, který vše začal natáčet na mobil. Občanku odmítl ukázat. Do toho se vložila žena, která šla s dcerou kolem s kelímkem piva v ruce. Neměla roušku ani respirátor.

Situace se po výměně názorů na vládní opatření vyhrotila. Strážníci zavolali posily. Na scéně se tak objevilo celkem pět strážníků a dva členové státní policie. Po marných výzvách ženě o legitimaci policisté zakročili a se ženou už v rukavičkách nejednali. Povalili ji na zem a nasadili pouta.

Klekli jí na hlavu?

„Co to děláte? Mně tady brečí dcera!,“ křičí žena na zemi a přidala i několik nadávek. „To jste chlapi, takhle na ženskou? Před dítětem? Máte rodiny?,“ komentoval to muž za kamerou. „Celé je to zbytečné, děláte si to sami,“ oponuje mu jeden ze strážníků. „Vás to čeká taky,“ dodal.

délka: 01:28.28 Video Police v Ostravě spoutala na zemi ženu, která se chovala arogantně, a odmítala si nasadit respirátor. Všemu přihlížela její malá dcera (5) Facebook -

Podle svědků policisté ženě údajně na pár sekund zaklekli na hlavu! Z videa to ale není úplně patrné.

Slyšet je po celou dobu hlasitý pláč ženiny dcery. „Mamíííí!,“ křičí vyděšená holčička. Vše končí odvedením ženy na policejní služebnu. O vyděšenou dcerku se po zadržení její mámy postarala ženina kamarádka, která byla na místě s nimi.

Policie ČR: Byla vulgární a kladla odpor

Podle policie byla žena, která odmítala prokázat totožnost, agresivní a vulgární. „Byla policisty poučena, že k prokázání totožnosti bude předvedena na místní obvodní oddělení, a pokud neuposlechne, budou použity donucovací prostředky. Kladla aktivní odpor a proto policisté museli ženu zajistit. Byla převezena na policejní služebnu a po prověření její totožnosti propuštěna,“ uvedla mluvčí Zlatuše Viačková s tím, že žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.

Městská policie: Šetříme to

Podle městské policie na místě incidentu dochází k častému porušování vládních nařízení. Veřejně se tam pije alkohol a lidé nenosí roušky či respirátory. Ke konfliktu byli zatím struční. „Z rozhodnutí vedení Městské policie je zákrok a postup strážníků předmětem interní kontroly. Do doby ukončení této kontroly se nebudeme k věci vyjadřovat,“ uvedl mluvčí Jindřich Machů.

Kdo to vyhrotil?

Incident rozpoutal na internetu bouřlivé diskuze. Lidé jsou rozděleni na dva názorové proudy, kvůli pohledům na celou věc se někteří navzájem napadají a urážejí. Jedni tvrdí, že za vše si může žena sama svým arogantním a vulgárním chováním ke strážníkům a policistům a neuposlechnutím jejich výzev. Druzí odsoudili zákrok policistů jako situaci zcela neadekvátní, navíc před malým dítětem.

„Už má maminka říkávala: Na hrubý pytel, hrubá záplata… Co tím chtěla dokázat? Policisté měli hodně velkou trpělivost. Klidně mě ukamenujte, ale divím se, že ji nespoutali hned. Chlastá venku a dopustí, ať dítě je součástí jejího trapného chování,“ zní jeden z komentářů lidí, kteří zákrok obhajují.

„Máme nesmyslné opatření, které ani nezabírá, dokonce jsme na tom nejhůř a tohle předvádí policie ČR? To je ostuda. Žena nic neudělala a státní přišli a ihned s ní na zem a před dítětem, jako kdyby byla vrah, drogový dealer nebo něco podobného…,“ zní zase názor z druhé strany.