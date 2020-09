Na muže, který si odmítl v obchodním centru nasadit roušku, upozornil ochranku jeden z prodejců. Ochranka se proto odebrala k tomu, aby situaci vyřešila. Incident se ale zvrtl, když ochranka chtěla muže vyvést ven. Vše se stalo ve středu vpodvečer.

V obchodních centrech je totiž povinnost nosit pokrývku úst. S tím se ale neztotožnil daný muž. „Zaměstnanci ostrahy daného zákazníka slušně požádali o nasazení roušky. Ten opakovanou žádost odmítl a zaměstnance ostrahy nejprve slovně a následně i fyzicky napadl,“ uvedla pro TN.cz mluvčí obchodního centra Nina Vališová.

Členové ochranky se bránili a s mužem se začali postrkovat. Celý incident navíc zachytil jiný člověk na telefon, záznam umístil na twitteru. „On tady má dítě, co děláte?“ pokřikovala svědkyně na ochranku. „On zaútočil první,“ odvětil muž z ochranky.

Celé šarvátce přihlížela i dívenka, dcera muže. Ta po celou dobu vyděšeně křičela, tátu prosila, aby toho nechal. Když bylo „po boji“, vzal muž dceru do náručí a odešel. Ale zřejmě mu to nedalo a do centra se opakovaně vracel a ochranku napadal. Na místo tak musela zamířit policie.

„Věc si k dalšímu prověření od pracovníků bezpečnostní agentury jako podezření z přestupkového jednání převzala Policie ČR. Návštěvník centra je totiž podezřelý z fyzického napadení pracovníka bezpečnostní agentury, kdy mu měl kopem do těla poškodit technické vybavení,“ uvedl Jiří Matzer, policejní mluvčí.