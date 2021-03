Bylo kolem třetí hodiny odpoledne, když se hasičům, záchranářům a policistům rozezněl poplach. V Žamberku se na rybníku propadlo několik dětí pod led. Okamžitě na místo vyjelo několik hasičů, včetně potápěčů.

Pod ledem se ocitli tři chlapci ve věku mezi osmi a třinácti lety. Podle informací Blesku si dvě starší dívky všimly, jak se v rybníku topí tři malí kluci, a snažily se je zachránit. Jenže marně, na pomoc musely zavolat hasiče. Situace byla už jen podle volání závažná.

Podle informací Blesku je rybník soukromý a pečlivě oplocený, dostat se za plot je podle reportéra Blesku téměř nemožné. Jak se děti k vodě dostaly, je tedy otázkou.

„Hasiči, kteří dorazili k události, použili k zajištění místa nafukovací člun a vrhli se do ledové vody hledat tři děti. Postupně pod ledovou krustou byly nalezeny všechny tři děti, které byly ihned předány posádkám zdravotnické záchranné služby. Záchranáři dětem po příjezdu poskytli potřebnou lékařskou pomoc,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

K místu vyjela ihned i volná hlídka policie. „Absolutně jsme nad ničím nepřemýšleli a běželi jsme po ledu k té díře. Cestou jsem s kolegyní odhazoval součásti uniformy, abychom byli lehčí. V tu chvíli vůbec nepřemýšlíte nad tím, že by se ten led pod vámi mohl prolomit,“ popsal policista. Jeden z policistů se také ocitl pod vodou.

„Po nějaké době jedno z dětí policista s hasičem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasiči za pomocí člunu. Po nějaké době byl z vody vytažen i třetí z chlapců,“ doplnila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Chlapcům pode informací televize Prima pomáhal udržet se nad vodou také neznámý hrdina, náhodný svědek. I pod ním se led prolomil. „Nejprve jsme z vody vytahovali muže, který se snažil dva chlapce držet nad vodou. Prvně byl vytažen tento civilista, a jak jsme pod hladinou viděli oblečení prvního chlapce, byl takřka okamžitě vytažen,“ řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková televizi.

Rychlý a profesionální zásah ocenil i žamberský starosta Oldřich Jedlička. „Chtěl bych ocenit všechny zasahující policisty, hasiče, zdravotníky, všichni předvedli rychlý a profesionální zákrok. Udělali s nasazením vlastních životů v danou chvíli maximum,“ konstatoval starosta.

Tragická zpráva

Na místo postupně vzlétly tři vrtulníky letecké záchranné služby, posádky záchranné služby se dokonce oblékly do tzv. suchých obleků, které slouží pro zásah na vodě. První na místo dorazil vrtulník z Hradce Králové, poté z Olomouce a následně z Brna.

Vážně zraněné děti, za kontinuální resuscitace, transportovali do tří nemocnic. Hradecký vrtulník zamířil do Prahy, kde přistál v Zítkových sadech. Další vrtulníky mířily do Brna a Olomouce.

Z nemocnice, kam byl jeden z chlapců letecky transportován, přišla smutná zpráva. „Mohu potvrdit informaci, že jeden z chlapců zemřel. Víc se s ohledem na rodiny dětí nebudeme k této tragické události vyjadřovat,“ řekla Blesku policejní mluvčí Markéta Janovská.