Na vodní ploše Zámeckého rybníku v Žamberku došlo ve čtvrtek krátce před 15. hodinou k velkému neštěstí. Pod skupinkou dětí se prolomil led. Topících chlapců si všimly dvě starší dívky, které se jim snažily pomoci. To se ale bohužel nepodařilo a samy skončily v péči zdravotníků. Kluky se podařilo z vody dostat až hasičům a policistům a ve vážném stavu byli letecky převezeni do nemocnic.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Podle informací Blesku si dvě starší dívky všimly, jak se v rybníku topí tři malí kluci, a snažily se je zachránit. Jenže marně, na pomoc musely zavolat hasiče.

„Hasiči, kteří dorazili k události, použili k zajištění místa nafukovací člun a vrhli se do ledové vody hledat tři děti. Postupně pod ledovou krustou byly nalezeny všechny tři děti, které byly ihned předány posádkám zdravotnické záchranné služby. Záchranáři dětem po příjezdu poskytli potřebnou lékařskou pomoc,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Náročná záchrana

Na místo ihned dorazili také policisté, kteří zasahujícím hasičům bez váhání vyrazili na pomoc. „Absolutně jsme nad ničím nepřemýšleli a běželi jsme po ledu k té díře. Cestou jsem s kolegyní odhazoval součásti uniformy, abychom byli lehčí. V tu chvíli vůbec nepřemýšlíte nad tím, že by se ten led pod vámi mohl prolomit,“ popsal policista. Když se dostali k díře, spolu s hasiči viděli pod ledem dvě děti, které chtěli vytáhnout z vody.

„Nicméně led se prolomil i pod kolegou a ten skončil také ve vodě. Po nějaké době jedno z dětí policista s hasičem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasiči za pomocí člunu. Po nějaké době byl z vody vytažen i třetí z chlapců,“ doplnila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podle informací TV Nova bylo jedno z dětí pod vodou deset minut, a další dokonce dlouhých dvacet minut. Všem třem chlapcům se zastavilo srdce a po vytažení z vody museli být resuscitováni.

Chlapci jsou v kritickém stavu

„Na místě byly tři vrtulníky Letecké záchranné služby z Olomouce, Hradce Králové a Brna. Na místo byl povolán i psycholog HZS Pardubického kraje,“ uvedla mluvčí Horáková.

Jak Blesku potvrdila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová, jedno z dětí si převzali po leteckém transportu a odvezli ho do nemocnice. Blesk byl na místě v momentě, kdy vrtulník se zraněným přistával v Zítkových sadech.

Druhý vrtulník letěl do Fakultní nemocnice v Olomouci. „My jsme byli požádáni o spolupráci, letěli jsme na místo a transportovali dítě do olomoucké nemocnice za stálé resuscitace,“ uvedla Michaela Bothová, mluvčí jihomoravské záchranky. Třetí vrtulník transportoval nakonec posledního z chlapců do nemocnice v Brně.

Pomoc podle mluvčího záchranky Aleše Malého potřebovaly také dvě dívky, které se snažily nejprve chlapcům pomoci. „Obě převezly sanitky do spádové nemocnice,“ uvedl. Nova uvedla, že stav chlapců zůstává kritický.