Na sociálních sítích se objevila informace, že už několik dní se ve věznici ve Světlé nad Sázavou šíří infekce blíže neurčeného typu. „Jedna vězeňkyně (36) dnes v cele zemřela, spustila se jí i krev z uší,“ uvádí muž, který vystupoval jako advokát jedné z chovankyň. Od ní také tyto informace mají pocházet.

Jak dále uvedl měla věznice dokonce odpírat ženám ve výkonu trestu náležitou léčbu. „Několik desítek nemocných vězeňkyň požádalo o předvedení k lékaři, avšak prý neúspěšně. Bylo jim slíbeno, že dnes alespoň dostanou paralen, ani to se ale nestalo. Prý až vězeňská služba pojede do lékárny,“ uvádí zdroj.

O tom, jaké onemocnění by se mohlo jednat, nejsou žádné další informace. Světlo do věci zatím nevnesla ani Vězeňská služba ČR, na níž se Blesk.cz obrátil s dotazem. „Mohu potvrdit úmrtí vězněné osoby z chorobných důvodů. Všem vězněným osobám poskytujeme řádnou lékařskou péči v rámci našich zdravotnických zařízení, v případě nutnosti je převážíme do civilních nemocnic,“ uvedla tisková mluvčí VS ČR Petra Kučerová.

Mluvčí se dále ohradila proti tvrzení, že by někomu z vězňů nebyla poskytnuta včas a řádně zdravotní péče, jejíž poskytování pro VS ČR plyne ze zákona.

Koncem října 2020 vyvolaly obavy ze šíření koronavirové nákazy a nemoci covid-19 v mužské věznici v Bělušicích velké nepokoje. Zúčastnilo se jich přes 200 vězňů a na místě musela tehdy zasahovat i policie.