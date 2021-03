Od roku 2006 byl Miroslav B. na útěku. Osudným se mu stal přechod z Tanzanie do Keni, kde ho zadržela policie. Už byl předán policistům v České republice. Na útěku byl kvůli podvodům.

Po Miroslavovi (61) pátrala policie už od roku 2006, kdy z rodné České republiky utekl kvůli podvodům, které zde měl páchat. Byl dokonce umístěn i na takzvanou „červenou“ listinu osob v databázi Interpolu.

O dopadení muže informoval server Star. Jenže před měsícem se patnáct let hledaného muže podařilo zadržet. Bylo to ve chvíli, kdy se pokoušel o přechod z Tanzanie do Keni. Policistům řekl, že žil ve vesnici Boma Ngombe v Moshu v Tanzanii.

Pokoušel se dokonce o obnovu pasu, který měl propadlý. 5. března pak proběhla operace, za které byl proveden transport z Keni do České republiky, kde si muže převzala Policie České republiky.