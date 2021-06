Rodina si dělala starosti o devítiletého chlapce z Chrudimska. Po vyučování měl totiž jet k babičce, kam ale nedorazil. Rodiče se proto obrátili na policii, nebylo však vůbec jasné, kde by mohl být. Později se našel v obci u Světlé nad Sázavou, kam omylem dojel autobusem.

Případ pohřešovaného klučiny měl šťastný konec. Vyšlo najevo, že si školák spletl autobus. Měl totiž dorazit do místní části Pohled, místo toho však nastoupil do dopravního prostředku, který jej zavezl do desítky kilometrů vzdálené obce s velmi podobným názvem - Pohleď.

„Kam jel a kde by mohl být, to nebylo zřejmé. U kamarádů nebyl, jeho pohyb jsme ověřovali ve škole i na autobusové lince, kde ho údajně řidič zná,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Celá věc se záhy vysvětlila.

„Po chvíli přišla zpráva z Havlíčkova Brodu, že u Světlé nad Sázavou je malý chlapec, který se ztratil. Řidič, který si zmateného kluka všiml, s ním počkal na autobusové zastávce, kde ho předal policejní hlídce,“ dodala mluvčí.

Klučina si tak udělal neplánovaný výlet a všichni si oddechli, že je v pořádku a nic se mu nestalo.