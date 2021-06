Policejní vyjednavači se více jak 11 hodin snažili rozmluvit muži, který stál na parapetu ve třetí patře. Po úmorném vyjednávání se muž zřítil a dopadl do matrace, která ho vymrštila na beton. Pozdě v noci pak přišla smutná zpráva, muž po převozu do nemocnice zemřel.

Vančurova ulice v Táboře byla téměř půl dne uzavřena. V okně kancelářské budovy ve třetím patře totiž stál muž v červeném tričku a hrozil, že spáchá sebevraždu. Na místě zasahovala Zásahová jednotka, vyjednavači, hasiči a záchranáři.

Vyjednávání začalo přibližně kolem jedenácté hodiny odpoledne. „Na místě hrozí muž sebevraždou. Zasahují tam naši vyjednavači, muži se tento čin snaží rozmluvit,“ potvrdil Blesku mluvčí policie Milan Bajcura.

„S mužem vyjednáváme už od poledních hodin, na místě jsou jak policisté z obvodního oddělení, tak i členové Zásahové jednotky a vyjednavači,“ dodal Bajcura. Podle Aktu.cz muž k sobě nikoho nechtěl pustit.

Po více jak osmi hodinách bylo podle informací Blesku na muži znát, že je unavený. Už nestál ale spíš seděl na okně. Přibližně po jedenáctihodinovém vyjednávání měl pak podle Aktu.cz skočit a dopadnout na okraj dopadové matrace, kterou měli připravenou po celou dobu hasiči.

Po dopadu na matraci měl být muž vymrštěn do vzduchu a následně dopadl na betonový chodník. “Muž se rozhodl udělat to, co celou dobu zamýšlel. Skočil a dopadl do dopadové matrace. Nyní je v péči záchranářů,” řekl Blesku mluvčí Jihočeské policie Milan Bajcura s tím, že byl muž převezen do nemocnice.

„Muž i přes veškerou péči záchranářů po převozu do nemocnice zemřel,“ informoval pozdě večer v SMS zprávě Bajcura.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.