To, co se stalo po hádce stará paní určitě nečekala. Její dcera se ji v návalu agrese pokusila uškrtit několika různými předměty. Nejprve kabelem, ten se během zuřivého zápasu přetrhl. To však Lenku neodradilo a postupně matce kolem krku dala další předměty.

„Obviněná se následně pokusila matku uškrtit pomocí šňůry, koženého pásku, dokonce i pomocí osušky. Poškozené ženě se nakonec podařilo uprchnout na balkon,“ uvedl pro TV JOJ policejní mluvčí Michal Szeiff. Byt byl naštěstí v prvním patře, a tak napadená důchodkyně z balkónu vyskočila.

To jí zřejmě zachránilo život a přestože, byla zraněná dokázala si zavolat pomoc. „Na místo byla okamžitě vyslána ambulance zdravotní služby, která po prvotním ošetření pacientku ve stabilizovaném stavu odvezla do ústavního zdravotnického zařízení,“ sdělil lékař Július Pavčo.

Napadená utrpěla zranění v oblasti krku a krční páteře a také psychické trauma. Útočnici na místě zadržela policie, která uvedla, že žena nebyla pod vlivem alkoholu ani drog. Byla obviněna ze vraždy ve stádiu pokusu. V případě, že jí bude prokázána vina, hrozí jí až doživotí.