Na místě zásahu mezitím vzniklo pietní místo plné svíček a květin, které doplňovala Stanislavova fotografie. V hloučku truchlících lidí byl i jeden ze Stanislavových příbuzných. Stanislav prý v poslední době zřejmě spal venku, nicméně snažil se sehnat si práci. Příbuzný ho totiž asi týden před nešťastnou událostí potkal v supermarketu, kde se Stanislav zaučoval na místo ochranky.

Nešťastně zesnulý muž měl podle člena rodiny dlouhodobě problémy s drogami. „V devadesátých letech s drogami začalo spoustu lidí, i mých známých. Standa také. Měl období, kdy nebral, a kdy bral. Pamatuji ho spíš z dětství. To k nám nosil fotky z vojny a my jako kluci ho obdivovali,“ řekl Blesku s tím, že se poslední roky nestýkali.

Událost rozbouřila vášně. „To je hrůza, co se v těch Čechách děje. (...) Vždyť to lidi viděli, že umřel během toho, co mu policajt celou svou silou klečel na krku min 10 min. Důkazy na to jsou a stejnak to překroutili,“ napsala například Marie.

Svíčku zapálilo zhruba 500 lidí

Od odpoledne přicházejí stovky lidí. Zhruba v 18:15 se začal dav pomalu rozcházet. V ulici U Hřiště, kde se incident stal, panuje klid. Někteří příchozí z místa vysílají celý den živé přenosy na sociální sítě a vyzývají v nich ostatní, aby se k pietě přidali. "I když je to klidné, mně se to shromáždění nelíbí. Je to naplánované na sobotu, tohle je spontánní," řekl ČTK lidskoprávní poradce a zakladatel Česko-romského sdružení Konexe Jozef Miker. Doplnil, že nesouhlasí s tím, že lidé mluví do megafonu a vyjadřují různé názory, protože se některé nevztahují k incidentu.

Tuto středu pořádá organizace Autonomní akce ve středu v Praze na Prokopově náměstí od 18:00 "demonstraci proti policejní brutalitě". Uvedla to na svém webu.

Ke spontánnímu pietnímu místu v Teplicích dorazili i příchozí ze Slovenska nebo z Belgie. Jeden z přítomných David Mezei odhadl, že zapálit svíčku přišlo více než 500 lidí. "Je to klidná pietní akce s tím, že každý v klidu vyjadřuje svůj názor," popsal shromáždění Mezei, který na místo většinu lidí prostřednictvím sociálních sítí svolal. "My Romové jsme hodně citliví v takových věcech. Nás to zasahuje a mrzí nás to. Všichni na tom videu jsme viděli, že tomu člověku bylo ublíženo, a my jsme neviděli důvod k tomu, aby ten člověk umřel," řekl Mezei. V sobotu se má v Teplicích od 14:00 konat pietní vzpomínka, demonstraci chce Miker svolat v příštím týdnu.

Policie: Byl pod vlivem drog

Policie zásah hájí s tím, že muž poškozoval automobily a mužům zákona se bránil násilím. Soudní pitva navíc vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem. Pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, řekl mluvčí policie Daniel Vítek s tím, že lékař už dříve uvedl, že příčinou smrti zřejmě bylo předávkování.

Podle serveru Romea.cz nicméně zasahující policista několik minut klečel zadrženému Romovi na krku.

Video Zásahu policie v Teplicích předcházelo běsnění muže. - Policie ČR

Romea uvedla, že ředitel organizace Khamoro Emil Voráč vyzval k protestu proti policejnímu násilí. Někteří mužovu smrt přirovnávají ke smrti černocha George Floyda, sdělila rovněž organizace.

Ministr se postavil za policii

Romea publikovala dokument nazvaný Prohlášení občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny k policejnímu zásahu a úmrtí v Teplicích. „Vyzýváme ministra vnitra ČR Jana Hamáčka, aby věnoval tomuto případu mimořádnou pozornost a budeme iniciovat jednání s policejním prezidentem Janem Švejdarem,“ stojí v něm mimo jiné.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ale vyjádřil na twitteru v tom smyslu, že zasahující policisté mají jeho plnou podporu. „Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že Policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ uvedl.

Na místo neštěstí také vyrazili zástupci česko-romského sdružení Konexe, kteří podle svých slov hovořili se Stanislavovými kamarády, kolegy z práce a s jeho rodinou. Té nabídli bezplatné právní služby. Zdokumentovali i situaci na místě, kde přibývají svíčky a květiny na památku zemřelého.