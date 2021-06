V neděli kolem 17:00 vyrážely složky IZS k obci Jickovice na Písecku. Zřítilo se tam historické malé letadlo. Na místo okamžitě vzlétly i dva vrtulníky Letecké záchranné služby z Hosína a z Jihlavy.

Na místě se nacházel jeden mrtvý a jeden vážně zraněný. „Byl s těžkými zraněními letecky transportován do fakultní nemocnice v pražských Vinohradech,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzana Fajtová. Podle informací Blesku mělo po dopadu hořet. Mluvčí policie Štěpánka Schwarzová potvrdila, že byl vrak ohořelý, kdy ale začal hořet, nesdělila.

Policie vyšetřováním zjistila, že letěla celkem tři letadla pohromadě. A to z polského města Lešno do Salzburgu. Jedno z letadel, T28 Trojan, pak u Jickovic proletělo porostem a havarovalo. Letadlo patří do stáje The Fyling Bulls od RedBullu.

Potvrzuje to i zpráva na zahraničním webu aviation-safety.net: „Letadlo havarovalo, když se vracelo z letecké shot v Leszne v Polsku, když se zřítilo nedaleko obce Jickovice v České republice.“ Společně s tímto letounem cestoval ještě jeden.

Podle informací Blesku je jím letoun B25J Mitchell, který také patří The Fyling Bulls. Havárie si patrně posádka tohoto letadla všimla, zpomalila a nad místem tragického dopadu následně nějakou dobu kroužila. Ukazují to snímky z radaru. Poté pokračovali do Salzburku. Na místě nemohli zůstat kvůli provozu vrtulníků letecké záchranky, kteří mají ve vzdušném provozu takzvanou „přednost v provozu“.

Vážený a zkušený pilot

Na místě jeden z pilotů zemřel. Jak The Flying Bulls potvrdili na svém instagramu, jde o Rainera Steinbergera (†46). „Rainer byl pro nás všechny velmi váženým a zkušeným pilotem, ale také drahým přítelem,“ uvedli.

„Při nehodě byl zraněn také cestující, který byl převezen do nemocnice v Praze. Přejeme mu úplné uzdravení,“ dodali s tím, že jsou všichni z týmu zarmoucení a ve svých myšlenkách myslí na rodinou mrtvého pilota.

Vážně se zranil fotograf hvězd

Podle informací slovinského serveru 24ur.com je zraněnou osobou slavný fotograf Miro Majcen. „Miro je pro nás nepostradatelný, nejen jako výjimečný fotograf, ale také jako člověk a jako součást naší novinářské rodiny,“ uvedl server. Macejn je oficiální fotograf světoznámých Rolling Stones, ale fotil i koncerty dalších známých hudebníků, jakými jsou třeba rocker Alice Cooper nebo zpěvák Robbie Williams.

Policie se nehodou společně s pracovníky Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod stále zabývají.

T28 Trojan

Havarované letadlo bylo vyrobeno v roce 1945 americkou společností North America Aviation. Letadlo pohání motor Curtiss Wright R 1820-86B a má výkon 1425 koní. Doba letu tohoto letadla na jednu nádrž je až 7 hodin, maximální rychlost je 630 kilometrů v hodině.