Drama se odehrálo předloni v dubnu u Nového Poddvorova na Hodonínsku. Právě nyní Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vyšetřování neštěstí uzavřel. Za tragédie může nezkušenost pilota a špatné klimatické podmínky.

Muž probral svůj úmysl nejprve s dcerou zesnulé ženy. „Matce by se to určitě líbilo. Bylo to její přání, v mládí navštěvovala letecký oddíl a skákala s padákem. Zároveň jsem ho ale upozornila, že je to riskantní,“ uvedla při vyšetřování nehody mladá žena. Právě vyšetřování nehody



Neměl pilotní ani technický průkaz

Muž podle vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod odstartoval kritického dne z polní cesty nedaleko rozhledny u Nového Poddvorova. Neměl platný pilotní ani technický průkaz. Navíc foukal silný vítr.

„Pilot nastavil motor na nízký výkon a dostal se do turbulence,“ uvedl server idnes.cz, který na výsledek vyšetřovací zprávy upozornil.

Kluzák se zřítil. Těžce zraněný muž neměl moc šancí, přesto o jeho život bojovaly více než hodinu hned tři zdravotnické týmy. „Jeho zranění byla velmi vážná a jeho stav se rychle zhoršoval. Zemřel při transportu vrtulníkem,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

VIDEO: Záchranáři se snažili zraněného pilota kluzáku zachránit leteckým transportem do FN Brno. Muž ale zranění nepřežil.

délka: 00:09.60 Video Vrtulník přepravuje pacienta do FN Brno. Hynek Zdeněk, blesk.cz