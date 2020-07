K incidentu došlo v srpnu 2019 při letu společnosti Smartwings z řeckého ostrova Samos do Prahy. Po půl hodině letu stroji vypověděl jeden motor. To vše při plné obsazenosti letadla. Na jeho palubě tou dobou cestovalo 170 nic netušících turistů. Pilot se motor pokusil znovu nahodit, ale marně. Rozhodl se přesto pokračovat a nakonec bezpečně přistál v Praze.

Vše ale nakonec vyšlo najevo a na pilota se za údajný hazard s lidskými životy snesla velká kritika. Do případu se vložil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). A podle jejich závěrů chyboval pilot hned několikrát, čímž ohrozil pasažéry i okolní provoz.

Vytvořil nervózní atmosféru

První předpisy měl pilot porušit už během nahlášení závady a změny letové výšky. Ze zprávy serveru Zdopravy.cz vyplývá, že pilot udělal celkem 21 chyb. Například nikoho na palubě nevaroval, že motor neběží. Už při odletu do Řecka přitom mechanici měli pilota upozornit na neobvyklé vibrace v motoru. Druhý pilot si navíc měl přát nouzově přistát, a v kabině tak vznikla „nervózní“ atmosféra.

Spekulace o finančním tlaku

Podle všeho pak pilot chyboval i v momentu, kdy měl vypočítat vhodné letiště pro nouzové přistání a také v takzvané palivové politice. „Nelze uspokojivě prokázat, avšak ani spolehlivě vyloučit, že rozhodování velitele letounu a současně (tehdejšího, pozn. red.) letového ředitele společnosti ovlivnila ekonomické aspekty vzniklé situace,“ uvedl ÚZPLN.

JIž dříve se hovořilo o tom, že měl být pilotem dlouholetý letový ředitel Smartwings Pavel V. Právě za něj se nejprve aerolinky postavily, ale v zimě měl ve funkci skončit. Ve společnosti má létat dál jako řadový pilot.

„Jsem přesvědčen o tom, že moje bohatá letová praxe je dostatečně velká, abych dokázal zhodnotit všechna rizika spojená s rozhodovacím procesem, nicméně si uvědomuji, že mohou vzniknout okolnosti, které si zaslouží, aby k nim bylo přistupováno s náležitou opatrností,“ uvedl pilot. ÚZPLN u něj doporučil psychologické vyšetření.

Nejdřív vyšetření, potom do vzduchu

Jak uvedl server lidovky.cz, pilot po incidentu létal dál, a to až do publikace uvedné zprávy. „K návratu do funkce velitele dopravních letadel musel dotyčný kapitán projít přezkoušením. Splnil tak požadavky úřadů a všechny zákonné podmínky pro výkon této funkce,“ vysvětlila pro server mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Nyní však se zdá, že dalšímu pilotování stojí v cestě zmíněné vyšetření.

„Smartwings se bude řídit všemi doporučeními vyplývajícími ze závěrečné zprávy ÚZPLN,“ sdělila Dufková s tím, že do splnění požadavků zprávy nebude dotyčný pilot létat.