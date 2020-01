Na pařížském letišti Charlese de Gaulla nalezl personál v podvozku Boeingu 777 tělo mrtvého dítěte. Letoun do Francie dorazil v úterý z hlavního města Pobřeží slonoviny.

Nezletilé dítě bylo nalezeno v podvozku stroje společnosti Air France, které přiletělo do Paříže z Abidjanu. Podle většiny zpráv se jednalo o tělo chlapce.

Letoun přistál na letišti Charlese de Gaulla v úterý okolo sedmnácté hodiny. Air France nyní neštěstí vyšetřuje. „Společnost Air France potvrzuje, že bylo v podvozku letadla na letu AF703 z Abidjanu do Paříže dne 7. ledna nalezeno mrtvé tělo,“ uvedly aerolinky ve svém oficiálním prohlášení.

Cesta z Pobřeží slonoviny do Paříže trvá šest hodin. V tuto chvíli není jasné, jak se dítě do podvozku dostalo, podle některých informací bylo dotyčnému deset let.

Teploty v podvozku za letu klesají až na minus 50 stupňů. Smrtonosné podmínky navíc komplikuje značný nedostatek kyslíku.