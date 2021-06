Nikdo v Lubeníku a okolí nechápe, co se toho ráno doma u sympatického Romana muselo stát. Jindy do práce včas chodící učitel, který býval ve škole mezi prvími už v 6:45, spěchal tak, že si vzal dokonce motorku, ačkoli v pátek jezdívával kvůli nákupům autem.

Osudná křižovatka

Na křižovatce, kterou jakožto místní velmi dobře znal, vlétl do kamionu převážejícího těžkou kulatinu z lesa. Náklaďák vjížděl z vedlejší silnice. Roman byl na místě byl mrtvý, jak potvrdila policie. Míra zavinění řidiče (37) náklaďáku se prošetřuje, stejně jako další okolnosti nehody.

Zprávu o smutném konci oblíbeného vyučujícího přinesl web deníku Nový Čas. Jak zjistili jeho redaktoři, cestu z domova v obci Muráň až ke škole Roman znal jako své boty. Jak by ne, když tudy jezdíval dobrých 30 let do ZŠ Lubeník, kde celá léta učil.

Nejezdil rychle

Podle kolegů pro něj sice motorka byla splněný sen, jinak to ale byl zodpovědný a zkušený řidič. „Byl to ten typ, co si umí jízdu vychutnat. Nejezdíval rychle,“ uvedla zprávou zdrcená zástupkyně ředitele školy Katarína Nikmonová, která Romana znala dlouhé roky.

„Spoustu času jsme trávili nejen ve škole, ale i mimo ni. Naše rodiny se kamarádily. Spolu s ním a s ředitelem jsme na škole byli nejdéle,“ prozradila zástupkyně.

Smutní i starosta

Romanovu smrt oplakává nejen 25 učitelů školy a 220 žáků, kteří ho prý měli ve velké oblibě, ale i starosta obce. Ten kantora dokonce zažil jako svého třídního učitele a později se s ním také velmi skamarádil. Z novinky byl nešťastný.

Ani děti zprávě nechtěly uvěřit. „Jsme rodinná škola, a když se žáci dozvěděli, co se stalo, nastalo hrobové ticho. Děti ho měli velmi rády, uměl se jim přizpůsobit a přiblížit,“ popsala účinek informace o Romanově smrti na děti zástupkyně.