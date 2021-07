„Oregonský případ nejstarší neidentifikované osoby vyřešen,“ napsali policisté na své oficiální stránky. Případ úmrtí malého chlapce se dostal do rukou detektivům v roce 1963. Tehdy se vydal rybařit na jezero Keene Creek Roy E. Rogers (65). Lov 11. července skončil hrůzným nálezem. V jezeře našel tělo malého chlapce, které bylo zabaleno do přikrývek, svázané drátem a zatížené železnými formami. Chlapci v době úmrtí mělo být kolem dvou let. To však bylo vše, co se detektivům podařilo zjistit.

Jeho identita zůstávala záhadou a to po dlouhých osmapadesát let. Na případu se vystřídaly desítky detektivů a prošel pod rukama třiadvaceti šerifů. Nikdo z nich v případu nepostoupil dál. K případu byla dokonce pozvána Oregonská státní policie a Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Nakonec ale skončil v archivu, kde se zařadil mezi nevyřešené případy, kde byl označen jako případ Keene Creek.

V roce 2007 se ale případu ujal detektiv Colin Fagan. O rok později tělo chlapce exhumovali a byl odebrán vzorek DNA. Ovšem nepodařilo se najít žádnou shodu. Případ tak znovu vychladl a to na třináct let. V prosinci roku 2020 došlo k neočekávanému zvratu. Kancelář šerifa na messengeru obdržela tip, aby prozkoumali genetické databáze projektů genealogie a hledání příbuzných pomocí DNA. Případu se ujal detektiv Christian Adams a věc se konečně posnula.

Experti předložili biologický vzorek dítěte společnosti NanoLabs, jenž poskytuje služby fenotypizace DNA a genetickou genealogii. Podařilo se najít dva potenciální sourozence. „Rozhovor s nevlastním bratrem z matčiny strany v Ohiu odhalil, že měl mladšího sourozence s downovým syndromem narozeného v Novém Mexiku, který zmizel. Po dalším šetření byl odhalen rodný list a po osmapadesáti letech se dítě Keene Creek Doe konečně jmenovalo Stevie Crawford narozený 10. 2. 1960,“ uvedla policie na oficiálních stránkách.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu

