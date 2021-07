Judita (18) ze slovenské Žiliny se dostala do vězení za vraždu kamaráda Tomáše (†16). Soud jí vyměřil 12 let a 4 měsíce. Její rodiče se ale nevzdávají a chtějí za každou cenu dál bojovat za prokázání Juditiny neviny. Poukazují na nesrovnalosti, které podle nich vyšetřování vykazovalo. Známý kriminalista tvrdí, že k chybám dojít mohlo a že je normální, když rodiče svému dítěti věří.

Pro rodiče gymnazistky Judity je odsouzení jejich dcery zlým snem. Podle webu deníku Plus Jedeň Deň jsou ale dlouhodobě přesvědčení, že už přinesli důkazy o její nevinně. „Zápas o spravedlnost nikdy nevzdáme. Využijeme všech zákonných prostředků, abychom se jí domohli,” napsali rodiče.

Nemusejí se zajišťovat všechny stopy?

Ti poukazují především na to, že kuchyňské nože, kterými měla být vražda spáchána, podle nich velikostí neodpovídají velikosti ran nalezených na Tomášově těle. Dále upozorňují na to, že na místě činu neměly být zajištěny všechny relevantní stopy. Že by však právě toto vadilo, soudkyně odmítá. Podle ní to není ani technicky možné a je jen na kriminalistickém technikovi, který stopy na místě zajišťuje, které stopy získá a které ne.

Zkušený kriminalista Matej Snopko, kterého web oslovil, s tímto ale nesouhlasí. „Měla by si zopakovat hodiny kriminalistiky. Policisté jsou také jenom lidé a mají své starosti. Chybovost tam vždy byla, je a bude,” řekl Snopko s tím, že podle něj se musejí na místě činu zajišťovat všechny stopy. Nemyslí si ale, že by to byl ze strany policie záměr. „To určitě ne, záměrně to neodflákli. Ale něčeho si mohli všimnout a něčeho ne,“ konstatuje lapidárně.

Nikdy nevíte!

Jak Plus Jedeň Deň uvedl, Snopko rodiče podpořil a vzkázal jim, ať se nevzdávají. „Kolik lidí odsoudili k trestu smrti nebo doživotnímu žaláři, a pak se ukázalo, že jsou nevinní? Proto jsem i obecně proti trestům smrti, protože nikdy nevíte!“ uvedl Snopko. A dodal, že je pochopitelné, když rodič o své dítě bojuje.

„Je úplně normální, když rodiče dítěti věří. Rodiče potřebujeme především tehdy, když nám je špatně. Můj syn bude mým synem, i kdyby někoho zabil a snědl. To je úplně jasné, že se ho budu zastávat,“ uvedl.

Tomášův otec je skálopevně přesvědčený, že jeho syna, o němž říká, že to byl šťastný kluk, Judita zavraždila. „Měla všechno, co chtěla, myslela si asi, že může všechno! A že mají peníze a rodiče jí zařídí i tohle,“ citoval jeho slova web.

A soud si také stojí za svým. Podle rozsudku 51 bodno-řezných ran nespáchal nikdo cizí, jak tvrdila obhajoba, ale sama Judita, a to v afektu. V bytě, kde Tomáš zemřel, se nenašly žádné stopy po třetí osobě, a charakter zranění se neshodoval s tím, co Judita o útoku vypověděla. Tvrdila, že cizí muž, který se do bytu dostal, bodal zdola nahoru, důkazní šetření ale tento způsob útoku vyloučilo.