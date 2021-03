Smrt mladého Tomáše v roce 2019 šokovala celé Slovensko. Chlapec zemřel poté, co utrpěl 50 bodných ran. Za jeho vraždu byla loni v listopadu nepravomocně odsouzena jeho kamarádka Judita. Ve vězení by si měla odsedět 12 let a čtyři měsíce. Rodina dívky však stále bojuje za její očištění, krutý zločin prý spáchal falešný elektrikář. Nyní se objevil záznam telefonického rozhovoru teenagerky a operátorky ze záchranné služby.