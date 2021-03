Teprve čtrnáctiletý chlapec z americké Indiany byl zatčen v souvislosti s úmrtím šestileté dívenky Grace Rossové (†6). Její tělo bylo nalezeno v pátek ve městě New Carlisle jen dvě hodiny poté, co po ní bylo vyhlášeno pátrání. Hoch je nyní podezřelý z vraždy.

Malá Grace zmizela v pátek kolem půl sedmé v podvečer. Městečko New Carlisle, ve kterém její rodina žije, má pouhých 1861 obyvatel, uvedl web New York Post. I když byla nalezena po dvou hodinách od vyhlášení pátrání, byla už po smrti.

Nezletilý vrah?

Vyšetřovatelé pak oznámili, že v souvislosti s úmrtím dívky byl zatčen čtrnáctiletý chlapec. Vzhledem k jeho věku nebylo zveřejněno jeho jméno. Není také jasné, jaké obvinění mu hrozí. Za Grace mezitím proběhla smuteční vigilie.

Na facebooku založili příbuzní sbírku, jejíž výtěžek bude použit na náklady spojené s pohřbem dívenky. „Moje milovaná 6letá neteř Grace Rossová včera zemřela. Nyní je andělem v nebi,“ uvedla na stránce zdrcená teta Nicole Rossová.

Místní jsou zděšeni

Místní obyvatelé jsou ze smrti dívenky zděšeni. „Nečekáte, že se v této oblasti stane něco takového přímo za vaším domem,“ řekla TV WSBT Kim Hustonová, která žije v New Carlisle 40 let. „Je to malé město, obvykle tu nemáme zločin,“ dodala.

