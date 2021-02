Oběť si útočníci vybrali náhodně, údajně si chtěli vyzkoušet, jaké to je někoho zavraždit. Nejprve s Jozefem popíjeli na benzínové pumpě a poté ho vlákali do opuštěného krytu civilní obrany, kterých je ve městě hned několik. Některé má pod správou město a jsou zabezpečené a zamčené, jiné jsou ovšem opustěné a chátrají.

V krytu pak trojice měla nebohému muži oznámit, že zemře. Brutální vraždy se dopustili dva mladíci a provedli to opravu krutým způsobem. Nejprve prý jeden z nich na muže zaútočil, ten zůstal poté ležet na zemi a k útoku se připojil i druhý mladík. „Měl vzít skleněný střep, že si chce být na sto procent jistý, že je poškozený mrtvý. Tím ho pořezal na krku a pak ho podal prvnímu obviněnému, který měl říct, že chce vidět mozek a poškozenému začít řezat ještě do hlavy,“ popsal otřesné detaily policejní mluvčí Michal Slivka. Celému incidentu navíc přihlížel třetí ze skupiny, který je ještě mladistvý.

Adoptivní otec jednoho z útočníků nyní promluvil pro TV Markízu. O vraždě se dozvěděl až když u nich doma 6. února zaklepali policisté. Řekl, že chápe, že jeho syna lidé nyní zanevřeli. „Mají na to plné právo, lidé co ho znají mi řekli, že celou noc nespali, když se dozvěděli,“ uvedl.

Do konce života bude nyní žít s vědomím, že jeho syn vraždil. „Je to těžké, mám to do konce života. To vám povím otevřeně,“ sdělil televizi posmutněle s tím, že byl u výslechu a po několika minutách musel odejít, poslouchat o detailech vraždy nezvládl. „Nejsem zastáncem trestu smrti ani doživotí, ale jednoznačně trvám na tom, aby dostali adekvátní trest k tomu, co spáchali,“ dodal.

Po problémech dal synovi už jednou další šanci. Vyčítá si ale, že ho nezvládl oddělit od problémové party kamarádů.