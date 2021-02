Nad neuvěřitelným brutální vraždou, která se stala počátkem února ve slovenském Martině, zůstává rozum stát. Televize JOJ přinesla rozhovor s rodiči zavražděného Jozefa (†47). Žádají, aby se vrahům provedlo to samé, co oni jeho synovi. Dva mladíci jsou zadrženi poté, co v civilním krytu zamordovali nic netušící oběť, kterou si náhodně předem vybrali.