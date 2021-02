Hlídka městské policie po oznámení od dotyčné ženy okamžitě vyjela na určené místo vybavena vším, co by mohlo při odchytu neznámého tvora pomoci. Zásada zní, že pokud policista neví, co za zvíře odchytává, počítá s tím nejhorším.

„Strážníci na místě ještě přemýšlejíce, jak velký had se asi do záchodové mísy vejde, zda se vydat na odchyt s přepravkou a odchytovou tyčí na psy nebo se vyzbrojit jutovým pytlem a kleštěmi na hady se s odvahou a profesionálním výrazem Stevena Irwina vydali do zmíněného bytu,“ uvedla MP Milovice na svém facebookovém účtu.

Strážníci v bytě zjistili, že majitelka duchapřítomně zavřela záchodové prkénko a zatížila ho elektronikou tak, aby zvíře nemohlo nikam utéct. Nakonec se jeden ze strážníků odvážil a chystal se zhodnotit situaci i velikost zvířete. To, co ovšem nalezli uvnitř, bylo zcela něco jiného.

„Jelikož k žádnému napadení strážníka hadem nedošlo, strážníci se proto rozhodli tento neidentifikovatelný hadí předmět odhalit rozsvícením světla na wc. Identifikace předmětu se náhle ukázala jako snadná a špatně spláchnutý 'had' byl strážníky ještě jedním spláchnutím zlikvidován,“ ukončila vtipně příspěvek městská policie. Závěr zásahu byl tak mnohem prostší, než se na první pohled mohlo zdát.