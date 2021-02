Žena se minulé úterý večer vracela vlakem ze Šumperka do Rýmařova a měla přestoupit v Krnově. Usnula ale, a tak se probudila až v Opavě. „Podařilo se jí ještě dostat zpět do Krnova, dále však pokračovat nemohla, protože žádný vlak už do její cílové stanice nejel,“ uvedla mluvčí policie Dita Círová.

Neměla u sebe už žádné peníze ani telefon, takže nemohla zavolat rodině. Obrátila se proto na strážníky. „Strážníci zjistili, že do Rýmařova je možné se ještě dostat autobusem s přestupem v Horním Benešově, ženu proto odvezli na nádraží a jeden z nich jí daroval peníze na jízdenku,“ dodala Círová.

Kradla pro své hladové dítě

Není to ale jediný dobrý skutek posledních dní. Ve středu vyjela tříčlenná hlídka strážníků z Opavy řešit krádež do provozovny jednoho z tamních nákupních řetězců. Na místě našli brečící matku malého dítěte. Vyšlo najevo, že v obchodě kradla věci pro své miminko.

Mezi přesnídávky a Sunar jí přesto spadla i láhev vína. „Všechny odcizené věci se v pořádku vrátily do obchodu. Žena se ke krádeži přiznala. Hlídka jí udělila pokutu za krádež vína,“ uvedl na facebooku strážníků jejich ředitel Jiří Klein.

Potom se ale strážníkům ženy a jejího dítěte zželelo. Proto se složili a nakoupili jí potřebné potraviny a potřeby za tisíc korun. „Děkuji těmto třem mušketýrům za mimořádně citlivý a laskavý přístup k řešení věci. Jsem na Vás pyšný,“ dodal Klein.