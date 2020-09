Kdyby si nesedal, nic se mu možná nestalo. Mladému Thajci se totiž do pindíka zakousla krajta, když si chtěl udělat pohodlí a vyprázdnit močový měchýř vsedě. Had, kterého komíhající se předmět zaujal, nemohl jinak než se pořádně zahryznout. Krvavé fotografie šokují.

V úterý odpoledne 8. září v Nonthaburi ve středním Thajsku, 20 km od Bangkoku, šel mladíček Siraphop Masukarate (18) vykonat malou potřebu. Jen co ale doma dosedl na záchodovou mísu, potkalo ho nemilé překvapení.

Jak tak seděl, najednou ucítil tam dole obrovskou bolest. Podívá se a vidí krajtu visící mu z přirození. Naštěstí, jak se had zakousl, tak se taky pustil. Z prokrveného orgánu se ale i tak začala okamžitě řinout krev a stříkat všude kolem. Hoch vyletěl s kalhotami u kotníků z místnůstky, pobíhal po bytě a ječel.

Matka se vyděšeného synáčka snažila uklidnit, hned mu také přivolala záchranku. Lékaři mladíkovi ránu vypláchli desinfekcí a roztokem s antibiotiky. Pak mu ji zašili třemi stehy, aby se mu nezanítila a nerozmnožily se v ní bakterie nebo viry přenesené z hadích tesáků.

O plaza dlouhého kolem 120 centimetrů se postarali přivolaní specialisté s odchytovým zařízením. Z mísy ho vylovili a z patrového domu odvezli. „Nevím, kde se tam vzal, asi doplaval odpadem,“ řekla matka postiženého.

„Byl to naštěstí docela malý had, ale to kousnutí bylo strašně silné. Snad se to zahojí bez následků,“ doufá mladíček. I když zranění muselo být bolestivé a šok značný, Siraphopa vlastně může mluvit o štěstí v neštěstí.

Může totiž být rád, že jeho mužství neokusila třeba taková kobra královská, která se v jihovýchodní Asii také vyskytuje. Být to tak, šlo by mu skutečně o život. Takhle si jen chvíli poplakal a za chvíli bude určitě zase chlapák! Za poslední čtyři roky se jedná minimálně o třetí medializovaný případ tohoto druhu v Thajsku. Tamní muži se však zjevně nepoučili.