Kromě nalezení hada by totiž otrokovičtí policisté rádi zjistili totožnost svědka, který se podle záznamů pouliční kamery v okolí nad ránem pohyboval. „Jedná se o muže, který v neděli kolem čtvrté hodiny ranní procházel poblíž objektu, odkud had zmizel. Kdo by muže poznal, ať volá linku 158 nebo zajde přímo na otrokovické obvodní oddělení policie,“ uvedla mluvčí zlínské policie Lenka Javorková.

Policie z Otrokovic ve spolupráci s městskou policií ve snaze dopátrat se velkého hada opakovaně prohledala vnitřní prostory objektu, v němž byl plaz chován, i jeho bezprostřední okolí. „Zaměřili se na travnaté porosty, prohlédli i okolí parovodu a přilehlé průmyslové budovy. Kolegové kontrolovali i okolí panelových domů a prošli také lokalitu Štěrkoviště,“ sdělila dále mluvčí.

Pátrání se zaměřilo i na stromy a další místa, kde by se plaz mohl schovávat. Policie dále apeluje na občany, aby v případě, že hada někde spatří, na něj v žádném případě nesahali a ihned kontaktovali linku 158. „Had má žlutooranžovou barvu s bílými ornamenty. Jedná se o škrtiče, který není jedovatý,“ upřesnila již v úterý policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

