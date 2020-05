Pořádný plazí macek si to v noci ze soboty na neděli namířil za svobodou z podniku, který se nachází v Otrokovicích na Zlínsku. A jelikož majitelé ohlásila zmizení 60kilové a 5 metrů dlouhé krajty až v úterý podvečer, plaz může teoreticky být až desítky kilometrů daleko.

O zmizení krajty na Zlínsku informovala tamní policie. „V noci ze soboty na neděli s největší pravděpodobností unikl z objektu v Otrokovicích had - krajta tmavá v provedení albín o délce 5 m a váze asi 60 kg,“ uvedla tisková mluvčí Monika Kozumplíková.

Krasavec má mírnou povahu

„Had má žlutooranžovou barvu s bílými ornamenty. Jedná se o škrtiče, který není jedovatý. Zmizení hada oznámila jeho majitelka až dnes vpodvečer,“ upřesnila v úterý Kozumplíková.

Doplnila, že policisté ve spolupráci se strážníky po hadovi pátrají. Jak uvedla tn.cz, had má mírnou povahu, ovšem policie varuje, že pokud by někdo zvíře spatřil, nemá na něj sahat, ani se nemá snažit o odchyt. „Informujte neprodleně policii na lince tísňového volání policie – 158,“ instruovala veřejnost policejní mluvčí.

Daleko se nedoplazí, patrně

Zoo v San Diegu uvádí, že tento druh krajty se nepohybuje velkou rychlostí, jen asi 1,6 km za hodinu. Nicméně s ohledem na čas, který uplynul od jeho zmizení, je možné, že plaz již bude poměrně daleko.

„Chytili jsme velkou zmiji!“ ohlásili hasiči na Vsetínsku: Ne tak docela, krotí jejich nadšení expert

„Bude se schovávat někde v šeru, pod keři, protože je chladno a jelikož je to tropické zvíře, tak se nebude ani nijak zásadně pohybovat,“ uvedl pro TV Nova zoolog ze Zoo Zlín, Vladimír Daněk.

Zcela jasné navíc není ani to, zda had utekl sám a nebo jej někdo ukradl. Majitel totiž choval hada v místnosti, kterou chtěl přeměnit na terárium a TV Nova dnes řekl, že na okně do místnosti nalezl stopy vloupání. „Podle dosavadního šetření nemůžeme ani vyloučit, že mohl chtít hada někdo odcizit,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Javorková.