Před třemi dny se Kristiánovi a rodině zatoulali dva psi Max, kterému byl jeden rok a byl to dobrý stopař, a Bruno, jemuž bylo už třináct let. Rodina pejsky hledala od brzkého rána, ale marně. Nikde je nemohli najít. „Psi odešli 8. května a my jsme je neúnavně hledali. Sedm lidí nás hledalo fyzicky, v autech a na jízdních kolech, přes sociální sítě a telefony,“‎ napsal na sociální síť facebook Kristián s tím, že o několik hodin později přišla radostná zpráva. „Konečně, ve stejný den, jen o pár hodin později, přišla zpráva, že byli nalezeni,“ napsal Kristián. Pejsci byli viděni u lyžařského vleku v místech, kam s nimi majitelé chodívali na procházky.

„Děkujeme dobrým lidem z Polomky, kteří nám dali vědět, že náš jednoletý Max a jeho adoptivní otec, třináctiletý Bruno, který ho vychoval od narození, odpočíval po dlouhé cestě u lyžařského vleku Bučník. Leželi na trávě u terasy, kde si domácí obyvatelé obce a turisté užívali pěkného počasí,“ dodal s tím, že oba dva byli vycvičení, tudíž by byli schopni vrátit se sami domů.

Nicméně starší Bruno byl zřejmě po dlouhé cestě unavený a věrný Max ho nechtěl nechat samotného. „Možná jen doufal, že jim někdo z nás přijde na pomoc, když jsme sem s Maxem chodili pravidelně. Jinak si neumíme představit fakt, že tam leželi v trávě údajně kolem dvou hodin. Nestalo se, nestihli jsme to,“ píše Kristián s tím, že dřív se k nim dostal někdo cizí, kterého zřejmě psi obtěžovali.

Muž, který pejsky zabil brutálním způsobem, měl údajně přijet zeleným terénním vozem a popravil je střelou do oka. „Pak vytáhl popruhy z auta, aby jim uvázal nohy. Zavěsil popruhy za tažné zařízení a táhl je směrem k lesu. V lese rozvázal psy od tažného zařízení a zatáhl do strmé rokle, kde je zaházel větvemi, aby nebyli vidět. Určitě spousta občanů zná tohoto ‚zachránce‘ našich psů,“ uvedl Kristián na sociální síti a dodal, že žádá všechny svědky, aby kontaktovali rodinu nebo přímo policii.