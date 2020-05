Žena v USA vyhodila na ulici svoji červy prožranou fenku. Když se týraného psa pokoušeli zachránit zděšení sousedé, řekla jim, že za to fenka nestojí. Annie ale bojuje dál, a to doslova o holý život. Její majitelka naopak skončila na policii.

Annie je kříženec labradora a pitbula. Se svojí majitelkou žila ve městě Woodward v Oklahomě, ale koncem minulého měsíce ji úřady z „péče“ odebraly. Záchranářům se ji podařilo zachránit ze spárů bestiální majitelky na poslední chvíli.

Předčasně přitom rodila, všech deset štěňat ale zemřelo, protože fenka byla po celou dobu těhotenství těžce dehydratovaná. Majitelka na ni ještě před záchranáři plivala se slovy, že za to nestojí. Z fenčina těla přitom viselo jedno ze štěňat...

Policie v současné době majitelku obvinila z brutálního týrání zvířat. Zranění, která měla na sobě nebohá fenka, odrovnalo i zkušené záchranáře. Podle místních totiž majitelka na Annie poštvala svých pět dalších psů, kteří ji vážně poranili. V mezidobě se už do ran dali červi. Podle veterináře byla mimo to i silně podvyživená.

Boj o zanedbaného jezevčíka Bohouška pokračuje. Skončí případ u soudu?

Týraná Annie musela rovněž podstoupit akutní operaci a následně ji úřady z Oklahomy převezly do Pewsitive Restorations ve městě Aurora v Coloradu, kde se o ní stará tamní tým ze záchranné stanice. Nyní je nebohá fenka pod silnými léky tlumícími bolest a lékaři se snaží zachránit její těžce poškozenou kůži. Pokud to neudělají, mohla by ji z těla odpadnout.

„Její kůže se začala rozpadat. Pokud neprodělá další operaci, pomalu ji začne z těla slézat,“ řekli zaměstnanci novinářům. Annie nakonec tuto operaci úspěšně podstoupila 4. května, ale bohužel o čtyři dny později musela znovu na další, protože začala kvůli krevní sraženině v těle krvácet. Lékaři si stále s tímto vzácným jevem neumí poradit. Bojují ale dál.

Zatoulané pejsky Bruna a Maxe brutálně zabil tyran: Střelil je do oka a pak je táhl za terénním autem!

Cena za léčbu Annie se v tuto chvíli už vyšplhala na 15 tisíc dolarů a bude se dále zvyšovat. Prezident záchranné stanice Krissy Mosbarger je ale odhodlaný Annie zachránit život. „Její majitelka řekla, že za to nestojí. Ale to není pravda, protože stojí. A my ji to na dálku ukážeme. Annie ve svém životě pozná lásku, možná úplně poprvé,“ uvedl Mosbarger.