Tři někdejší děti z pěstounské péče žalují americký stát Havaj za to, že došlo k jejich zneužívání, vyhladovění a jejich využívání jako levné pracovní síly. Civilní žaloba byla podle Daily Mailu podána minulý týden. Stalo se tak šest let poté, co byla Jolyn ubodána. Jejím vrahem se stal syn v pěstounské péči Kaanoi Kipapa. V době krvavého činu mu bylo teprve 16 let.

Jenže ani tento případ nebyl jednoznačný. Jeho právník totiž před soudem připomněl, že měl být Kaanoi dennodenně bit svými sourozenci, když byl malý. V roce 2019 byl odsouzen na 8 let za zabití matky s tím, že už si pět let odseděl ve vazbě. U soudu pronesl slova, ze kterých mnohým tuhla krev v žilách. „Byl jsem zlomený, tak zničený, že jsem nevěděl co dělat. Bude mi navždy líto, co jsem udělal. Nezasloužila si zemřít,“ pronesl.

Na lednici byl zámek

Právník Randall Rosenberg, který zastupuje zmíněné tři děti z pěstounské péče, uvedl, že v letech 1996 až 2014 se děly v domě nepředstavitelné hrůzy. „Děti byly vyhladovělé, ale na lednici byl zámek. Nesměly se ani vídat s kamarády. Tohle se dělo v domě hororů plánovaně a záměrně," uvedl advokát. Všech 11 dětí mělo být podle něj využíváno jako levná pracovní síla.

Někteří členové rodiny však měli tu odvahu, aby se na soudní stání dostavili. „Vím, že se nestalo nic, aby si zasloužila takovou smrt,“ řekl Kurlyn Kipapa, který je na rozdíl od ostatních dětí biologickým potomkem zavražděné ženy. Jenže Kaanoiův nevlastní bratr Taylor-James Mendiola (24) potvrdil tvrzení svého sourozence o zneužívání a odporných poměrech v rodině.

