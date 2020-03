Maminka tří dětí promluvila o svém martyriu exkluzivně pro rubriku Fabulous britského webu The Sun v rámci kampaně charitativního spolku Refuge, jehož je nyní sama součástí a pracuje pro něj. Podle šokujících údajů organizace zažila jedna ze tří žen z Walesu nebo Anglie ve věku od 15 do 59 domácí násilí.

Ponižující znásilnění po porodu

„Když jsem porodila našeho syna, kterému je nyní sedm let, měla jsem stehy a John mě znásilnil během 24 hodin po porodu. Bylo to ponižující a bolestivé. Uvědomila jsem si, že jsem pro něj odpad, moje tělo pro něj nic neznamenalo," vypověděla Natasha o hrůze, kterou prožila.

„Jako novopečenou maminku mě vše bolelo. Je bolestivé mít dítě, natož poté snášet další bolest. Nemohla jsem si sednout celé týdny. Pamatuji si, jak jsem si myslela, že nemůžu jít za porodní asistentkou a říct jí: ,Myslím, že mi potrhal stehy,' protože bych jí musela říct, jak to udělal. A na to jsem se příliš bála.

Zlomí vás to

Každý akt týrání vás zlomí o trochu víc. Degraduje vás to, znelidští, svlékne z vás vaši identitu," vysvětlila maminka. S Chesherem se seznámila v listopadu 2006 v chichesterské konírně. Jí bylo teprve 18, jemu tehdy už 32 let. Brzy po seznámení ji začal bombardovat zprávami. Neodolala mu a během čtvrt roku se z nich stal pár.

Natasha se přestěhovala do Angmeringu v Západním Sussexu do jeho domu. O týden později ji požádal o ruku. „Považovala jsem to za ohromující. Ve svých -nácti letech jsem byla velmi nezávislá, nechtěla jsem se do třicetin usadit. Bylo to všechno velmi rychlé, ale pokaždé, když jsem měla pochyby, řekl mi, že vím, jak moc mě miluje a že mám své povinnosti,“ pokračovala.

Vypadalo to, že si dal život dokupy

„Myslím, že jsem byla snadno ovlivnitelná a šla prostě s proudem. Neměla jsem moc stabilní výchovu, hodně jsme se stěhovali, takže fakt, že žil na jednom místě, vyústil ve snadné přehlížení věcí jasných na první pohled. Měl dítě z předchozího vztahu, zaměstnání jako manažer restaurace s rychlým občerstvením a auto, které koupil za své finance. Vypadalo to, že si dal život dokupy," řekla.

Podle Natashy ji ale i přes slušný zevnějšek a sociální postavení kontroloval od prvního dne. „Pamatuji si, jak jsem byla na párty, on mi zavolal a začal se hádat. Poté znovu zavolal, řekl mi, že se předávkoval, omdlévá a tohle všechno je moje chyba, protože jsem nebyla s ním,“ popsala Natasha chování citového vyděrače.

Je to všechno tvoje vina!

„Poté mi zavolal o hodinu později a řekl: ,Jsem v policejní cele na noc, protože jsem někoho zmlátil. Jen chci, abys věděla, že je to tvoje vina'," vzpomínala. Nic z toho nebyla pravda. „Hodně mých mužských přátel mi říkalo, že je psychicky narušený, ať se od něj držím dál. Když se na to zpětně dívám, jak jsem sakra mohla něco takového přehlédnout? Ale udělala jsem to, nechala jsem to být," sype si nyní popel na hlavu.

„Hned od začátku jsem nemohla vídat své přátele a rodinu, nemohla jsem pracovat, protože mi řekl: ,Chci tě podporovat.' Nemohla jsem dále cestovat. Jenže tehdy vše vypadalo skvěle. Říkal mi: ,Proč se mnou nechceš trávit čas? Tak moc tě miluji. Jediný důvod, proč lidé chodí ven, je, aby někoho našli',“ popsala Chesherovo chování Natasha.

Tvrdil, že chce trojku, ale zahýbal

Přiznala také, že ho přehlížela. Pak ale začal lovit na seznamce Plenty of Fish ženy pro sex ve třech. „Šel ven, aby je poznal, a tvrdil, že se neukázaly. Byl ale přitom pryč hodiny a bylo jasné, co dělá. Pamatuji si, jak jsem v záplavě slz volala kamarádovi, ale byla jsem utěšena s tím, ať nejsem hloupá, že budu v pořádku," popsala Chesherovy zálety.

„Když jsem byla těhotná s naší dcerou, které je nyní 10 let, pamatuji si, jak jsem si hladila bříško ve vaně a říkala: ,Zvládneme to samy, je to OK.' Ale stejně mi to trvalo přes pět let, než jsem byla schopná ho opustit. Myslím, že to ukazuje sílu násilnického vztahu. Nepovažuji se za hloupou osobu. Věděla jsem, že je to špatně, ale cítila jsem se uvězněna,“ přiznala.

Vše se zhoršilo s těhotenstvím

Dodala také, že tyranie se stupňovala víc, když zjistila, že je těhotná s jejich prvním dítětem v roce 2008, když Chesher pracoval jako dovážkový řidič. „Od chvíle, kdy jsem byla těhotná, mě nechal hladovět. Měl kontrolu nad vším a já byla závislá na jeho penězích. Měla jsem nesnášenlivost na laktózu, dokud jsem neporodila dceru.

Jediné, co mi nosil, byl cheeseburger a mléčný koktejl z McDonald's, i když věděl, že nemohu ani jedno. Nebylo výjimečné, že jsem spala vzadu v jeho dodávce bez polštáře a deky. Krvácela jsem, když jsem týden přenášela naši dceru a on mi odmítl zavolat sanitku. Musela jsem čekat, až pro mě přijel a osprchoval se předtím, než mě odvezl do nemocnice. Čekala jsem hodinu a půl,“ řekla smutně.

Máma chtěla chránit své děti

„Týrání se stupňovalo od chvíle, kdy jsem otěhotněla. Jenže instinkt přeživšího vás nakopne, když máte děti. Říkala jsem si: ,Jaká jsou nebezpečí, když odejdu? Je lehčí sklopit hlavu a chránit děti?' Hlavou se mi honilo milion věcí. Řekl mi, že když ho opustím, vezme děti do auta a vjede s nimi do jezera. A já budu muset žít celý život s tím, že je to moje vina.

Když žijete s někým, o kom víte, že je schopný těchto věcí, donutí vás to ustoupit. Věděla jsem, že z toho musím pryč, ale musela jsem to udělat bezpečně, protože kdybych ho odstrčila špatně, co by udělal? Útěk v pytli na mrtvoly byla moje realita. Nikdy jsem nemyslela na útěk, ale říkala jsem si - jaký je smysl toho všeho? Je tohle život, to je ono?“

Jsi mizerná matka, shazoval ji tyran

„Neustále mi říkal: ,Nejsi dobrá žena, jako matka jsi mizerná, jsi i člověk na h*vno, nejsi krásná, nejsi talentovaná.' Ale Národní linka pomoci s domácím násilím od Refuge mi zachránila život," okomentovala začínající konec. Během jejich osmiletého vztahu ji Chesher nutil k sexu, dokud se mu nevzdala. Nakonec ji k němu nutil denně.

„Násilím do mě vnikl v noci a ráno se mě zeptal, proč se tvářím takhle. Nazval mě frigidní d*vkou, opožděnou krávou, a ptal se mě, proč jsem tak chladná. Nechala jsem to být. Na konci našeho vztahu jsem mu říkala, že ho nenávidím, hnusí se mi a dělá se mi z něj špatně, ale on mě dál znásilňoval.

Je mi z tebe zle, slez ze mě

Žádný normální muž by neměl uspokojení z toho, že mu partnerka říká: ,Dělá se mi z tebe špatně, slez ze mě.' Nikdy jsem ho ze sebe nesetřásla fyzicky násilím, ale měla jsem v sobě ještě zbytek bojovnice. Prosila jsem ho, ať mě nechá samotnou. Plakala jsem a on mě zesměšňoval, říkal mi, že jsem slaboch. Teď už nikdy nepláču, ani když mám zlomené srdce.

Byly časy, kdy jsem s ním měla sex jenom proto, abych ho ze sebe dostala nejrychleji, jak jen můžu. Přiznala jsem to u soudu. Dělala jsem to proto, abych se mohla vyspat,“ vypověděla Natasha. Cheshera opustila v srpnu 2014. Děti vzala s sebou k matce do Portsmouthu. On ji ale prosil o odpuštění a ona mu podlehla 15. srpna na výročí jejich svatby.

Hned mi došlo, že jsem udělala chybu

„Ve chvíli, kdy jsem prošla dveřmi, jsem si uvědomila, jakou jsem udělala chybu. Trvalo mi ale do ledna, než jsem zkontaktovala policii poté, co jsem zavolala na Národní linku pomoci s domácím násilím. To mi pomohlo zachránit si život. Připomnělo mi to, že na to nejsem sama, řekli mi, že moje obavy jsou oprávněné, dodalo mi to kuráž na zavolání policie.

„Měla jsem zájem získat nařízení proti zneužívání, aby mě tentokrát nechal na pokoji. Když jsem šla na schůzku s policií, musela jsem běžet přes Horshamský park z kanceláře radnice, protože jsem lhala a řekla, že musím zaplatit na radnici daně. A John mě tam odvezl. Musela jsem běžet na policejní stanici. Myslím, že jsem se tak nikdy nebála v životě. Dostala jsem se tam a vypustila džina z láhve, všechno šlo ze mě ven.

Linka pomoci opravdu pomohla

Za týden a půl později jsem zavolala na pomocnou linku znovu a požádala o pomoc s ubytováním v přístřešku Refuge," popsala Natasha začátek konce vztahu. Chesher byl zatčen a propuštěn na kauci. Natasha se mezitím přestěhovala zpátky do Portsmouthu, kde si zajistila u policie zákaz přibližování, aby Chesher nemohl navštívit město. Jen o pár týdnů později si začala psát přes internet se svým manželem Benem.

Toho poznala přes společného kamaráda. V červnu měla Natasha malou mrtvici a její zdraví se zhoršilo. Ben však stál při ní, podpořil ji a pár se odstěhoval do Nottinghamu společně s jejími dětmi. „Když jsem poznala Bena, žila jsem v Portsmouthu a on ve Weston-super-Mare. Byli jsme chatovací kamarádi. On taky právě ukončil vztah.

Nepřízeň osudu je svedla dohromady

Oběma nám chybělo sebevědomí a zjistili jsme, že spolu můžeme mluvit. Bylo to pěkné. Tři měsíce od začátku našeho vztahu ho povýšili a on mi řekl: ,Přemýšlím, že se přestěhuji na sever, byl by to problém?' Řekla jsem, že vůbec ne, že vlak jede stejnou dobu. On mi řekl, že mluví o tom, že bychom se přestěhovali spolu. Našel krásný dům se čtyřmi ložnicemi ve vesnici venku za Nottinghamem.

Rozhodně jsme to neplánovali, rozhodla jsem se, že budu single příštích 10 let. Byla jsem šťastná sama se sebou. Nikdy jsem toho ale nelitovala. Na muži, který si vezme ženu, jež má dvě děti, nemá peníze a byla znásilněna, je něco úžasného. Ben dostál svým zodpovědnostem. Byl otcem pro děti, které mu už roky říkají tati,“ uzavřela Natasha s radostí.

