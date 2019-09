Slovák si z manželky udělal sexuální otrokyni: Dostal za to dva roky vězení.

Žena ze Slovenska si myslela, že našla životní lásku, ale vidina spokojeného života se jí rychle rozplynula. Vedle svého manžela totiž našla jenom tyranii, utrpení a obavy z toho, co přijde další den. A to přesto, že mu dávala lásku a porodila mu syna. Teror za dveřmi jejich domácnosti naplno propukl v období od října 2017 až do listopadu 2018.

Spadla na zem a tekla jí krev

Od nadávek přešel tyran velmi rychle k násilí. Stačilo, když mu žena oponovala. Dal jí facku, tahal ji za vlasy a chytil ji i pod krkem. „V přesně nezjištěném dni měsíce října 2017 poté, co mu řekla, že jejich firmě daňový úřad zrušil registraci DPH a přišli o peníze, ji udeřil do tváře, po čemž spadla na zem a zevnitř úst jí tekla krev," stojí v rozsudku soudu.

Martyrium ženy tím však teprve začínalo. Tyran jí zakázal normálně jíst. Pozřít směla jen suché rohlíky. Zlost si vybíjel i na synovi. Když v noci dostal záchvat kašle, nařizoval mu drsně, ať hleny vykašle. Manželka mu vysvětlovala, že jde o suchý kašel a že to nejde. I za to ji udeřil pěstí. Nejhorší okamžiky ale nastaly ve chvíli, kdy se jeho agrese přenesla do intimního života.

Když odmítla sex, následovalo anální znásilnění

Tyran, který se manželce začal hnusit, od ní vyžadoval dennodenně sex. Chtěl po ní ponižující praktiky, které se jí ani trochu nezamlouvaly, což sám dobře věděl. Když odmítla, následoval bolestivý anální styk proti její vůli. Musela mu ve všem vyhovět, orálně ho ukájet tak, jak to měl rád, a nakonec ho i uspávat nuceným sexem.

„Vyčítal jí, že její vinou se jejich společná firma dostala do problémů, a proto ho teď musí poslouchat a dělat, co on řekne, aby splatila svůj dluh, přičemž se ho poškozená bála, a tak ho musela sexuálně ukájet a plnit jeho přání, například tím, že ho musí vzbudit sexem, při sexu má být jeho ku*vička,“ zaznělo dále v rozsudku.

Nakonec musela utéct