V roce 2001 oslavovala na Francouzské riviéře narozeniny supermodelka Naomi Campbell. Pompézní večírek se konal na luxusní jachtě kotvící u pobřeží Saint-Tropez a nemohla na ní chybět světová smetánka. Party se účastnil i miliardář Jeffrey Epstein.

Právě Epstein byl na party dokonce vyfotografován. Na snímku je s mladičkou Virginií Giuffreovou, které bylo tehdy pouhých sedmnáct let. Poblíž je vidět i Ghislaine Maxwellová, Epsteinova dobrá kamarádka, která mu údajně pomáhala shánět mladé dívky.

Onen večer si Epstein vyhlédl právě Virginii, která se měla stát jeho sexuální otrokyní. Právě Giuffreová pak skončila v Presbyteriánské nemocnici v New Yorku poté, co byla prý zneužita Epsteinem. V roce 2007 na účet nemocnice přišel dar v hodnotě tisíc dolarů (23 236 Kč). Peníze podle informací New York Post přišly z účtu Maxwellové.

Ta měla navíc peníze darovat i Charitě města New York, která pomáhá dětským sexuálním obětem nakaženým AIDS. Dar v hodnotě 350 dolarů (8132 Kč) se uskutečnil v době, kdy byl Epstein na Floridě vyšetřován ohledně zneužívání nezletilých dívek.

Maxwellová poslala v roce 2003 horentní částku 2500 dolarů (58 090 Kč) i na účet Clinton Foundation. Maxwellová byla obžalována z hledání obětí pro Epsteina. Státní zástupce William Barr podle New York Post však uvedl, že vyšetřování navzdory Epsteinově sebevraždě pokračuje, a tak by se měli mít ti, co Epsteinovi pomáhali, na pozoru.