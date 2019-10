Příběh Margarity Gračjové šokoval celý svět. Její manžel Dmitrij Gračjov, vystudovaný psycholog, ji ze žárlivosti odtáhl do lesa. Tam ji svázal a usekl jí obě ruce! Ženu zasáhl sekerou celkem čtyřicetkrát. Gračjov byl odsouzen na čtrnáct let ve vězení. Máma dvou dětí, která útok přežila, začala nový život a vydala knihu, v níž popsala detaily brutálního útoku!

Margarita Gračjová prožívala se svým manželem Dmitrijem Gračjovem šťastné chvíle. Společně vychovávali dva malé synky. Rodinné štěstí však skončilo v prosinci roku 2017. Gračjov, který byl vystudovaný psycholog, začal tehdy ani ne pětadvacetiletou Margaritu chorobně podezřívat, že ho podvádí. Odvezl ji do lesa, kde ji svázal. I když šokovaná žena neustále opakovala, že mu není nevěrná, usekl jí obě ruce!

Margarita brutální útok přežila a poté, co se zotavila, začala nový život. Po dvou letech od útoku vydala svou knihu, v níž popsala hororový okamžik, kdy jí manžel odvezl do lesa. „Otevřel kufr, kde byly škrtidla a šňůry pro mé mučení, stejně tak sekera,“ píše Margarita podle informací britského deníku Daily Mail v knize, kterou nazvala Šťastná bez rukou (Happy Without Hands).

„Natáhni ruce,“ měl na ni Gračjov zakřičet. „Silou mi uvázal provaz kolem mého zápěstí. Poté uvázal škrtidla nad lokty a rameny. Utáhl to hodně silně, bolelo to,“ popisuje dál Margarita. „Brečela jsem a prosila ho, ať přestane. Problesklo mi hlavou, že mi usekne ruce, poté nohy a poté hlavu. Ještě ten den mi přitom lichotil, že vypadám nádherně,“ píše dnes sedmadvacetiletá žena.

„Poté začal sekat. Pohled na krev ho nezastavil, právě naopak…Sekal a sekal,. Pravděpodobně mě zasáhl čtyřicetkrát,“ uvádí Margarita s tím, že ji její manžel zasáhl sekyrou, až čtyřicetkrát! „Křičela jsem v bolestech a divila se, že jsem neztratila vědomí. Sekal a sekal,“ uvedla žena a dodala, že se marně snažila uniknout. Poté, co jí usekl obě ruce, ji odvezl do nemocnice. Zatímco se Margarita zotavovala v nemocnici ze strašlivého mučení, přiznal se sám na policii. Soud ho později odsoudil na čtrnáct let za mřížemi a odňal mu práva na oba syny.

Lékařům se podařilo zachránit Margaritě jednu ruku, ovšem ani ta není plně funkční. Druhou nezachránili. Margarita však dostala bionickou, s níž pomalu začala nový život. Kromě toho, že vydala knihu, která má pomoci ženám, které jsou vystaveny domácímu násilí, si našla novou lásku a chystá svatbu. Po strašném utrpení zahájila nový život.