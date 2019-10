Ačkoliv otec šestiletého Jindru netýral, byl chlapec i tak obětí domácího násilí. Stal se totiž svědkem toho, jak jeho tatínek ubližoval mamince psychicky i fyzicky. Do poradenského centra Locika pak přišel se dvěma plastovými samopaly, kterými prý chtěl maminku před tyranem bránit.

Příběh, který nastiňuje, jaký dopad má domácí násilí na dětské svědky, přinesl deník Právo. Šestiletý Jindra navštěvoval Centrum Locika i s maminkou a díky práci s odborníky se podařilo chlapcův psychický stav zlepšit. Právě na podobné případy se Locika zaměřuje a jako vůbec první zařízení pracuje s celou rodinou.

Když Jindra do Lociky přišel poprvé, přinesl si dva plastové samopaly. „Nosil si vždycky tuhle hračku asi proto, že mnohokrát viděl svého tátu, jak drží mámě pistoli u hlavy a řve na ni, že ji zabije. Byl svědkem toho, jak táta mámě vyhrožoval, sledoval ji, kontroloval jí mobil a přerazil jí nos,“ řekla deníku mluvčí centra Magdalena Černá.

Chlapce prý takovému teroru nevystavoval - alespoň ne v také míře a tak často. Rány na duši to přesto zanechalo. "Jindru prý měl rád, bil ho a nadával mu jen výjimečně. Ale párkrát se mu otec svěřil, že se maminky zbaví," popsala mluvčí s tím, že tyran nakonec skončil ve vězení.

Jindru domácí násilí poznamenalo skutečně hluboko - nevyvíjel se jako ostatní děti a místo do první třídy musel být zařazen do nulté ročníku mezi předškoláky. "Ovšem i tam se choval jako mnohem mladší. Téměř nemluvil, odmítal jíst příborem, pomočoval se. Neuměl navázat kontakt s dětmi ani s dospělými. Jistě si dokážete představit, že připravovat se s takovými handicapy na vstup do školy šlo opravdu těžce," vysvětluje Černá.

Nyní už uplynuly dva roky a díky pravidelným návštěvám Lociky se mu podařilo s traumatem vyrovnat.