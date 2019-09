Obětem domácího násilí má pomoci aplikace. Agresorům dejte náramky, vyzývá policista

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale také psychické, sexuální či ekonomické. Policie může od roku 2007 vykázat násilníky či násilnice z domova na deset dní, aby týrané ochránila.

„První roky byly zdrcující. Nikdy jsme nevedli podobná vyšetřování a v prvopočátcích bylo těžké domácí násilí identifikovat. Je to protiprávní jednání, které se těžko odhaluje, protože se neděje na očích veřejnosti,“ řekl Blesk Zprávám ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR Martin Hrinko. Dnes už podle něj dokáže policie přesně a citlivě vyhodnotit, kdy se jedná o domácí násilí.

Tyran Pavel z Výměny manželek: Já ji nezmlátil, to byl feťák! Teď Kristýna škemrá o peníze

„Nejčastěji řešíme partnerské domácí násilí, ale jsou i případy, kdy se partneři spojí proti rodičům jedné či druhé strany, objevuje se násilí dětí vůči rodičům i naopak,“ uvedl Hrinko.

Elektronické náramky pro agresory?

Policisté ročně řeší 6000 až 7000 případů domácího násilí. Vykázání z bytu je každý rok kolem 1300. Zejména vykázání agresora je podle něj velmi účinný nástroj.

„Oběti během deseti dní dostanou čas na rozmyšlenou, zda ve vztahu zůstat, či odejít,“ říká Hrinko. Osoba vykázaná policií by se neměla přiblížit do místa bydliště. Pokud tak učiní, jedná se o maření úředního rozhodnutí.

Na druhou stranu by podle Hrinka policisté velmi uvítali, kdyby vykázaná osoba dostala elektronický náramek, kteří nosí odsouzení k domácímu vězení.

„Mohli bychom agresora tak sledovat a zabránit jeho návratu zpět k oběti. Takto si oběť myslí, že je po deset dní chráněna policií, ale agresor si může najít cestu zpět domů. Kdybychom mohli agresora sledovat, mohli bychom jeho návratu zabránit daleko dříve, než když nás opět zavolá sama týraná osoba,“ řekl Hrinko.

Tomáš řekl, že zabil a zakopal mámu dvou dětí Míšu (†40): Zašel za hranu a najednou měl tělo, říká odbornice

Pomůže britská aplikace?

Aplikace Bright Sky vznikla v Británii, kde funguje od loňského května. Stáhlo si ji přes 23.000 lidí. Od letošního června ji mohou využívat lidé v Irsku. Česká verze by měla být k dispozici nejpozději na začátku prosince a zdarma. Hlavním přínosem aplikace je poskytnutí kompletních, ověřených a aktualizovaných informací na jednom místě. Díky tomu, že je určena pro mobilní telefony, nezanechává stopy při hledání ve webových prohlížečích a obětem domácího násilí je k dispozici kdykoliv a kdekoliv, kde se cítí v bezpečí.

Podívejte se, jak aplikace funguje:

Video Jak funguje aplikace Bright Sky pro oběti domácího násilí? -

Angličané jsou v péči o oběti dále než Češi

Na aplikaci se podílel dnes už vysloužilý britský policistka John Liversidge.

Oběti podle něj obvykle trpí léta a nikomu se nesvěří, obviňují samy sebe a bojí se, že ztratí domov a dobrou pověst. „Nevědí kam jít a co dělat. Představte si, že jste v temné místnosti a vůbec nic nevidíte. Jste v nebezpečí, ale východ nevidíte. Aplikace je nástroj, který jim pomůže situaci lépe pochopit a dá jim radu, jak se mohou zachránit,“ řekl.

„Pamatuji si na případ, kdy oběť odmítla opustit agresora, protože měla dvě děti a jedno chodilo na speciální školu. Žena se bála, že kdyby odešla, musela by syna ze školy vzít,“ uvedl bývalý policista pro Blesk Zprávy. Velká Británie má rozsáhlou síť péče o oběti, která zahrnuje specialisty z různých oborů – a ti zajistili pro dítě stejnou školu, ale v jiné čtvrti.

V tom je podle něj Velká Británie v péči o oběti domácího násilí dále než Česko, ale Liversidge věří, že i díky aplikaci se situace u nás zlepší.

Autor aplikace dále uvedl, že mezi velké mýty patří to, že oběťmi domácího násilí jsou jen ženy, případně že jsou to lidé ze sociálně slabších skupin. „Může se to stát každému z vás. A pokud máte pocit, že jste to vy, že žijete v násilném vztahu, tak tato aplikace je pro vás, nebojte se ji použít,“ vzkazuje českým obětem domácího násilí Liversidge.