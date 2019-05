Tomáš řekl, že zabil a zakopal mámu dvou dětí Míšu (†40): Zašel za hranu a najednou měl tělo, říká odbornice

Chtěla se s ním rozvést, tak ji nejprve týral a poté zabil. Tomáš B. (41) z Kyjova po dlouhodobých sporech ohledně rozvodu uškrtil svou ženu Michaelu (†40). Tělo naložil do auta a zakopal ho na pozemku bývalé cihelny. Zůstaly po ní dvě děti (10 a 9 let). Co s nimi bude dál? A proč musel případ skončit tak tragicky?

Děsivý případ manželských rozporů, který vyvrcholil minulý čtvrtek vraždou, vyšetřuje jihomoravská kriminálka. Co se honilo hlavou Tomášovi B., který po činu skončil ve vazbě a už se kriminalistům přiznal? Teď mu hrozí dlouholeté vězení.

„Partnerské vraždy jsou relativně časté, ale pachatele nelze strkat do jednoho pytle. Jejich profily mohou být různé. Typickou variantou je vražda ženy po předcházejícím domácím násilí v jeho těžké podobě, tedy týrání,“ vysvětluje pro Blesk.cz známá policejní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. Tomáš z Kyjova zaškrtil svou manželku Míšu (†41) a tělo zakopal: Doznal se, jde do vazby

„Muži většinou vraždí ženy, které je chtějí opustit. Záleží, jestli se na čin připravoval, nebo jestli se čin odehrál v rámci vyhrocené konfliktní situace a byl spuštěn nějakou silnou předchozí roztržkou,“ popisuje Čírtková.

Jaký zločinec, takový zločin

Tomáš B. svou ženu uškrtil a tělo po strašném zločinu zakopal. Dá se ze způsobu vraždy vystopovat pachatelova osobnost? „Platí zásada, že pachatel použije způsob, který má momentálně po ruce. V kuchyni použije nůž, jestliže má střelnou zbraň, použije ji, může na oběť najet autem,“ vypočítává policejní psycholožka.

„Je možné, že ji už před tím přiškrcoval. V rámci týrání to není nic výjimečného, běžně se objevuje škrcení, svazování, ponořování do vody ve vaně. Možná, že konflikt byl tak silný, že už zašel za hranu a pak zjistil, že má tělo. Je možné, že ho afektivní delikt zaskočil,“ myslí si psycholožka.

„Jsou pachatelé, kteří se jdou sami doznat, ale daleko častější varianta je, že pachatel dělá vše pro to, aby smazal stopy svého konání, takže se snaží těla zbavit a hledá příležitost. Zabalí tělo a odloží ho v lese. Nebo ho naporcuje a pohodí po různých místech, aby ztížil dopadení,“ popisuje Čírtková.

Chtěl zachránit jen sám sebe

Čírtková také popsala, že prvotní snaha uniknout potrestání je pro podobné pachatele příznačná. „Typickým je u pachatele to, že okamžitě po činu přemýšlí, jak se vyhnout trestu. Je to dáno tím, že pachatelé jsou většinou osoby, které jsou silně egocentrické, s nulovou empatií, ztráta druhého člověka je nebolí. A tak přemýšlí docela racionálně, jak se těla zbavit,“ dokončuje policejní psycholožka. Tomáš (41) z Kyjova uškrtil a zakopal manželku Michaelu (†40): Zůstaly po nich dvě děti!

To potvrzuje i primář Psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno PhDr. Jiří Brančík, kterého Blesk také oslovil. „Je pravděpodobné, že v tom člověku jsou nějaké patologické rysy, když to řeší takto. Bude tam zvýšená míra agresivity, egoistické zaměření na sebe. Také bezohlednost, necitlivost vůči druhému, neschopnost vcítit se, kontrolovat své chování,“ vypočítává primář.

Katastrofální dopad na děti

Jak se neštěstí podepíše na psychice obou dětí, které rázem přišly o matku i otce? „Tak tam je to katastrofa. Oba je to velmi pravděpodobně poznamená na celý život. V době, kdy se psychika vyvíjí a je velmi citlivá a zranitelná, zažívaly děti agresivitu, strach a ztrátu jistoty, kterou měly mít v souvislosti s rodiči,“ popisuje psycholog, podle něhož se tato zkušenost ponese z dětství nesmazatelně do celého budoucího života. Jiná situace by byla v případě, že by byly děti mladší. „Například u dvouletého dítěte je to otázka. Pokud se okamžitě dostane do harmonického prostředí, nemusí to na něm zanechat stopy, nebo je to málo pravděpodobné,“ dodal primář. Jakuba (†27) našli na faře v kaluži krve: Policie zadržela podezřelého!

Jaké možnosti má oběť domácího násilí?

„Oběť není v těchto případech sama, a pokud ještě nechce věc řešit za účasti policie, může se anonymně obrátit pro pomoc na celou řadu organizací, typicky se jedná o intervenční centra, která jsou v každém kraji, případně poradny, které se specializují na pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí (například Bílý kruh bezpečí),“ radí renomovaná advokátka JUDr. Lucie Hrdá.

Tyto organizace dokážou obětem pomoci nejenom s důležitými právními kroky proti násilníkovi, ale také poskytují psychickou podporu a jejich poradenství je zcela zdarma!