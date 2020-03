Máma Brita Carsona Price z Walesu promluvila o tom, že drogy jsou v Británii stejně dostupné jako pizza, a zároveň popsala propojení drog a sociálních sítí. Její třináctiletý syn totiž zemřel, poté, co si pomocí aplikace Snapchat pořídil extrémně silnou extázi.

Carsonovi Priceovi z města Caerphilly ve Walesu bylo pouhých třináct let, když si za pár liber přes Snapchat objednal extrémně silnou extázi přezdívanou Donkey Kong. Jeho matka Tatum vzpomínala pro britský Mirror na to, jak zrovna jedl koblihu, když s nadšením vyběhl ze dveří, aby se mohl setkat se svými kamarády a předvést jim svůj úlovek.

Jen o několik hodin později už ležel v nemocnici a umíral. Stalo se to v dubnu 2019 během velikonočních prázdnin. Kolemjdoucí našel v parku skupinku náctiletých. Mezi nimi byl Carson, kterému viditelně nebylo dobře a motal se. Když ho převezli do nemocnice, jeho teplota vystoupala na 42 stupňů.

Jeho matka popsala chvíli, kdy se dozvěděli, že je s jejich synem zle. Bylo kolem osmé večer, když na ně zazvonil policista. Dveře otevřel Carsonův otec Brian. Rodiče si mysleli, že chlapec v nastávající pubertě jen něco vyvedl, policista chtěl ovšem nejdříve vidět Carsonovy fotografie, aby jej identifikoval.

Teprve pak rodině prozradil, že to s ním nevypadá dobře. „V tu chvíli tomu nevěříte, pamatuji, že jsem jen lapala po dechu,“ vzpomíná Tatum. Následně se vydali do nemocnice, zjistit, jak na tom jejich syn je, ale nemocniční personál jim to odmítl sdělit.

Tatum nikdy nepochopila, jak je možné, že se to stalo jejímu synovi. Podle ní byl Carson citlivé a chytré dítě, které bylo úspěšné ve škole. Chce proto varovat ostatní rodiče před tím, že podobný příběh se může odehrát i v těch nejlepších rodinách.

O svůj příběh se podělila ve stejnou chvíli, kdy průzkum zjistil, že některé drogy v Británii koupíte stejně snadno jako pizzu. Průzkum vedla Carol Blacková, která minulý čtvrtek představila jeho závěry. Podle její studie má drogový trh hodnotu kolem 19 miliard liber (cca půl bilionu korun) ročně. Drogy jsou zároveň podle ní čím dál čistší. Na závěr varovala, že brzy si budete moci jednoduše objednat drogy rozvážkou až domů, stejně jako pizzu.