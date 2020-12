Poslední zprávy z vyšetřování celého incidentu z 15. července 2019 hovoří jasně. Čtrnáctiletý Sam Connor byl v osudný den rozhodnutý, že skokem pod kola vlaku ukončí svůj život. Učinil tak nakonec před zraky svých cirka padesáti spolužáků. Svého kamaráda se dokonce těsně předtím zeptal, zda jede vlak dostatečně rychle.

Podle všeho trpěl chlapec před svojí smrtí úzkostí a těsně před sebevraždou se dozvěděl, že nebyl přijat na střední školu, kam si podal přihlášku. Policie z místa tragédie na nádraží v Surrey prohlédla i záběry z bezpečnostních kamer.

Na snímcích je patrné, že předtím, než Sam Connor překročí žlutou čáru na nástupišti, ještě rozmlouvá se svým kamarádem. Podal mu svoji tašku a řekl, ať se mu o ni na chvíli postará. V poslední chvíli ještě někdo stihnul zvolat, aby „to Sam nedělal“, a on následně za zpěvu písně Brighton Rock od skupiny Queen skočil pod kola.

Spolužáci při vyšetřování nevěřili, že by byl Sam někým šikanován, často ho ovšem slyšeli mluvit o tom, že spáchá sebevraždu, ale prý o tom hovořil tak často, že to nikdo nebral vážně. „Choval se normálně, ale řekl mi, že chce sebevraždu spáchat, což bylo běžné. Tentokrát byl ale konkrétnější, ptal se mě, jestli vlak jede dost rychle na to, aby ho zabil. Pokusil se mi dát telefon, iPod a klíče, ale já si je nevzal. Pak skočil,“ vypověděl spolužák, který se Samem mluvil naposledy.

Chlapec také podle vyšetřování před smrtí napsal sms zprávu dívce, která se mu líbila. Napsal: „Na chvilku tu teď nebudu, nezapomeň na mě,“ napsal čtrnáctiletý Sam.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.