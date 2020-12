Otřesnou vzpomínku na Českou republiku bude mít navždy Britka Paula Johnstonová. Její syn George William Johnston (†27), který původně pocházel z hrabství Devon, žil nějakou dobu v Praze. V roce 2019 však zemřel, příčinou smrti bylo oběšení. Paní Johnstonová se prý marně snažila spojit s českou policií a získat od ní závěry vyšetřování. Nakonec se do Prahy vydala pátrat na vlastní pěst.

Synovo úmrtí je podle Pauly podezřelé a nevěří, že šlo o sebevraždu. Zařídila tak, aby byl případ vyšetřován v Británii. Poté, co podle jejích slov česká policie třikrát ignorovala její žádost o zaslání informací, se sama vypravila do Prahy, aby zjistila, co se stalo.

Během svého pobytu promluvila Paula se spoustou lidí, aby si vytvořila obrázek o tom, co předcházelo tragické události. Ukázalo se, že před svou smrtí se Johnston pohádal s přítelkyní. Důvodem hádky bylo, že muž vybral z bankomatu peníze, které měla jeho partnerka na cestu za svou sestrou, a peníze ztratil. „George byl proslulý tím, že zapomínal a ztrácel věci. Byl roztržitý a vždy dělal dvacet věcí najednou,“ uvedla matka.

Jeden z kolegů zesnulého vypověděl, že po hádce si George dal alkohol a drogy, přestože už dlouhou dobu nepil a nefetoval. Jeho šéf mu zavolal taxík a poslal ho domů. Druhý den mluvila paní Johnsonová se svým synem telefonicky. Prý jí řekl, že přítelkyně se celou noc nevrátila domů, a žádal matku, aby se podívala na lety zpět do Velké Británie. Pak se jeho partnerka vrátila, aby se převlékla, a začala další hádka, a tak George hovor s matkou ukončil.

V hádce mladík hrozil přítelkyni, že se zabije, pokud znovu odejde. Ta jeho slova nebrala vážně a odešla za přáteli, kteří na ni čekali před bytem. „Věřím, že George měl v úmyslu ji vyděsit nebo jí zabránit v odchodu,“ řekla matka a dodala, že partnerka měla po smrti výčitky, že hrozbu nebrala vážně.

„Nikdy nebudeme vědět, co se skutečně stalo. Můj vnitřní pocit mi ale říká, že nebylo jeho záměrem vzít si život. Věřím, že jeho smrt byla spíše nehoda než sebevražda,“ uvedla matka s tím, že syn neměl žádné deprese ani psychické problémy. Koroner řekl, že bohužel nemůže s jistotou říct, zda šlo o sebevraždu, či ne.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.