V Česku hrozí povodně! Meteorologové varují, kde si dát největší pozor. Sledujte radar Blesku

Jednání povodňové komise začne v 7:30. „Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder spolu s dalšími členy komise poskytnou informaci o extrémních srážkách, které zasáhnou část Česka,“ uvedlo ministerstvo.

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince. V dalších oblastech Moravy a Slezska bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.

První stupeň povodňové aktivity

Kvůli očekávaným velmi vydatným srážkám budou stoupat hladiny řek, překročit mohou první stupeň povodňové aktivity. Od dnešního večera proto začne platit v severovýchodní části země povodňová bdělost.

Voda z intenzivních srážek může zaplavit silnice a chodníky nebo zanést kanalizaci. Řidiči musejí počítat se sníženou viditelností a rizikem akvaplaningu, při silném dešti by měli zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé nemají vstupovat či vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací, varoval ČHMÚ.

Ve čtvrtek by měly být přeháňky na většině území pouze ojedinělé, na severovýchodě bude zataženo a má pršet, déšť však bude zvolna ustávat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na západě až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na východě a severovýchodě kolem 18 °C. V pátek se počasí ponese v podobném duchu, má být oblačno a místy přeháňky, na severovýchodě opět oblačno až zataženo a místy má pršet.