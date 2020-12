K tragédii došlo v pondělí v Základní škole Kladno v ulici Moskevská. Dívka (†15) vypadla z okna ve čtvrtém patře. K místu se okamžitě sjela sanitka, lékařský vůz a z Prahy startoval záchranářský vrtulník.

Přestože na místo přijely záchranné složky brzy, dívce již nebylo pomoci. Sanitku tak vystřídal koroner a pohřební vůz. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u pádu z výšky. I přes veškerou snahu záchranářů a přítomné lékařky osoba podlehla svým zraněním. Vzhledem k citlivosti případu a s ohledem na pozůstalé nebudeme poskytovat další informace,“ řekla Blesk.cz mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Případ si k vyšetřování převzala i kriminálka. „Policie vyjížděla k případu pádu dívky ze čtvrtého patra. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme sdělovat další informace,“ řekla Blesku mluvčí policie Michaela Nováková. Policisté budou vyšetřovat hlavně to, zda dívka vyskočila dobrovolně, nebo jestli nedošlo k nějaké osudové chybě. Kriminalistický technik ohledával i okno, ze kterého dívka pravděpodobně vypadla.

Smutná pieta

V místě tragického a smrtelného dopadu vznikla i smutná pieta. Lidé, a pravděpodobně i sami žáci, k místu přinesli plyšáky, svíčky, růži omotanou černou stužkou i obrázky. Je zřejmé, že ztráta života všechny žáky a okolní obyvatele silně zasáhla.

Video Dívka (†15) zemřela po pádu z okna 4. patra kladenské školy - Blesk.cz - David Malík

Spolužačky sdělily portálu TN.cz, že podle nich musela dívka z okna vyskočit. „Musela jít asi zadem, protože normálně se do školy pouští až od 7:40,“ uvedla jedna ze studentek. I kdyby prý oběť chodila na přípravný kurz, tak by z něj nemohla jen tak odejít do čtvrtého patra. O tragédii se na škole mlčí. „Učitelé o tom nechtějí mluvit. Jenom ti, co tady byli, tak vědí, o co se jedná,“ uvedly dívky.

„Je to moc smutné.“

Na facebooku se v komentářích začaly objevovat doslova stovky komentářů k tomuto tragickému případu. Lidé posílají vzkazy zarmoucené rodině.

„Upřímnou soustrast. Má dcera tam chodila a děsím se toho, že je to její bývalá spolužačka,“ vylekala se Monika. „Takové zprávy musí zamrzet každého, představa mladého života, který má být šťastný a plánovat budoucnost, a nakonec vše zhasne,“ napsala Luciana. „Je mi líto pozůstalých a všech, kteří slečnu znali a měli ji ve svých srdcích. Vůbec ji neznám, a přesto je mi to nesmírně líto. Upřímnou soustrast!“ vzkázala.

Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky.